17 августа 2024
16 августа 2024

Дети ЯНАО смогут провести раскопки останков динозавров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бесплатный день в Музее пермских древностей. Пермь, музей древностей, скелет динозавра
Новая площадка для детских раскопок появится в Губкинском до 30 октября 2024 года Фото:

В Губкинском (ЯНАО) построят научную детскую площадку с искусственными останками динозавров. Она будет находиться в зоне отдыха реки Пякупур. Такой тендер опубликован на сайте «ЕИС Закупки».

«Город Губкинский, зона отдыха у реки Пякупур. Научная детская площадка… Холм „Раскопки“: холм геопластик для раскопки архилогического слоя (песчано-гравильная смесь, арматура, архитектурный бетон, каучуковая крошка). Скелет в песке: элемент в песке в виде скелета динозавра (архитектурный бетон, песчано-гравильная смесь, арматура)», — написано в карточке закупки.

Также там установят конструкцию для игры с водой, два экскаватора для раскопок и перголы «Археология» с четырьмя подвесными качелями. Площадка рассчитана на детей от трех лет. Срок ее установки — до 30 октября 2024 года.

В Салехарде построят мототрассу, на которой будут тренироваться подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Также на отведенной территории инспекторы автошкол будут обучать на право владения мотоциклом.

Проект новой научной детской площадки с искусственными останками динозавров в Губкинском
Проект новой научной детской площадки с искусственными останками динозавров в Губкинском
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) построят научную детскую площадку с искусственными останками динозавров. Она будет находиться в зоне отдыха реки Пякупур. Такой тендер опубликован на сайте «ЕИС Закупки». «Город Губкинский, зона отдыха у реки Пякупур. Научная детская площадка… Холм „Раскопки“: холм геопластик для раскопки архилогического слоя (песчано-гравильная смесь, арматура, архитектурный бетон, каучуковая крошка). Скелет в песке: элемент в песке в виде скелета динозавра (архитектурный бетон, песчано-гравильная смесь, арматура)», — написано в карточке закупки. Также там установят конструкцию для игры с водой, два экскаватора для раскопок и перголы «Археология» с четырьмя подвесными качелями. Площадка рассчитана на детей от трех лет. Срок ее установки — до 30 октября 2024 года. В Салехарде построят мототрассу, на которой будут тренироваться подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Также на отведенной территории инспекторы автошкол будут обучать на право владения мотоциклом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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