Дети ЯНАО смогут провести раскопки останков динозавров. Фото

18 августа 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Новая площадка для детских раскопок появится в Губкинском до 30 октября 2024 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) построят научную детскую площадку с искусственными останками динозавров. Она будет находиться в зоне отдыха реки Пякупур. Такой тендер опубликован на сайте «ЕИС Закупки». «Город Губкинский, зона отдыха у реки Пякупур. Научная детская площадка… Холм „Раскопки“: холм геопластик для раскопки архилогического слоя (песчано-гравильная смесь, арматура, архитектурный бетон, каучуковая крошка). Скелет в песке: элемент в песке в виде скелета динозавра (архитектурный бетон, песчано-гравильная смесь, арматура)», — написано в карточке закупки. Также там установят конструкцию для игры с водой, два экскаватора для раскопок и перголы «Археология» с четырьмя подвесными качелями. Площадка рассчитана на детей от трех лет. Срок ее установки — до 30 октября 2024 года. В Салехарде построят мототрассу, на которой будут тренироваться подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Также на отведенной территории инспекторы автошкол будут обучать на право владения мотоциклом. Проект новой научной детской площадки с искусственными останками динозавров в Губкинском «ЕИС Закупки» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) построят научную детскую площадку с искусственными останками динозавров. Она будет находиться в зоне отдыха реки Пякупур. Такой тендер опубликован на сайте «ЕИС Закупки». «Город Губкинский, зона отдыха у реки Пякупур. Научная детская площадка… Холм „Раскопки“: холм геопластик для раскопки архилогического слоя (песчано-гравильная смесь, арматура, архитектурный бетон, каучуковая крошка). Скелет в песке: элемент в песке в виде скелета динозавра (архитектурный бетон, песчано-гравильная смесь, арматура)», — написано в карточке закупки. Также там установят конструкцию для игры с водой, два экскаватора для раскопок и перголы «Археология» с четырьмя подвесными качелями. Площадка рассчитана на детей от трех лет. Срок ее установки — до 30 октября 2024 года. В Салехарде построят мототрассу, на которой будут тренироваться подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Также на отведенной территории инспекторы автошкол будут обучать на право владения мотоциклом.