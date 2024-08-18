Клуб ЛДПР сразился в финале чемпионата Кургана с командой депутата Сидорова. Фото

19 августа 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

В финале турнира по дворовому футболу Кургана сразились команды политиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Команда «Правозащита» депутата Якова Сидорова в финале кубка гордумы Кургана по дворовому футболу обыграла со счетом 4:3 команду «Либералы» партии «ЛДПР». Об этом сообщили представители команд. «Наша команда „Либерал“ упорно сражалась в финале 20-го турнира за Кубок Курганской городской думы, но уступила со счетом 3:4 команде „Правозащита“. Таким образом, наши ребята занимают 2-е почетное место из 28», — указано в группе реготделения ЛДПР в соцсети «ВКонтакте». Соперниками «Либерала» стала команда «Правозащита», основателем который является депутат гордумы, сторонник партий «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России» Яков Сидоров. «Поздравляю всех, кто болел за нас, был с нами, играл за нас», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сидоров. По фото, размещенных в соцсетях и на сайте гордумы, видно, что во время игры шел ливень. Всего в турнире во всех возрастных группах участвовали 125 команд. Соревнования прошли в микрорайоне Заозерном. Победителей поздравили депутаты гордумы Олег Прозоров и Людмила Алешкова. В турнире победила команда «Правозащита» Фото: сайт городской думы Кургана Во время турнира шел сильный дождь группа реготделения ЛДПР в соцсети «ВКонтакте». Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда «Правозащита» депутата Якова Сидорова в финале кубка гордумы Кургана по дворовому футболу обыграла со счетом 4:3 команду «Либералы» партии «ЛДПР». Об этом сообщили представители команд. «Наша команда „Либерал“ упорно сражалась в финале 20-го турнира за Кубок Курганской городской думы, но уступила со счетом 3:4 команде „Правозащита“. Таким образом, наши ребята занимают 2-е почетное место из 28», — указано в группе реготделения ЛДПР в соцсети «ВКонтакте». Соперниками «Либерала» стала команда «Правозащита», основателем который является депутат гордумы, сторонник партий «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России» Яков Сидоров. «Поздравляю всех, кто болел за нас, был с нами, играл за нас», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сидоров. По фото, размещенных в соцсетях и на сайте гордумы, видно, что во время игры шел ливень. Всего в турнире во всех возрастных группах участвовали 125 команд. Соревнования прошли в микрорайоне Заозерном. Победителей поздравили депутаты гордумы Олег Прозоров и Людмила Алешкова.