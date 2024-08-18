Команда «Правозащита» депутата Якова Сидорова в финале кубка гордумы Кургана по дворовому футболу обыграла со счетом 4:3 команду «Либералы» партии «ЛДПР». Об этом сообщили представители команд.
«Наша команда „Либерал“ упорно сражалась в финале 20-го турнира за Кубок Курганской городской думы, но уступила со счетом 3:4 команде „Правозащита“. Таким образом, наши ребята занимают 2-е почетное место из 28», — указано в группе реготделения ЛДПР в соцсети «ВКонтакте».
Соперниками «Либерала» стала команда «Правозащита», основателем который является депутат гордумы, сторонник партий «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России» Яков Сидоров. «Поздравляю всех, кто болел за нас, был с нами, играл за нас», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сидоров. По фото, размещенных в соцсетях и на сайте гордумы, видно, что во время игры шел ливень.
Всего в турнире во всех возрастных группах участвовали 125 команд. Соревнования прошли в микрорайоне Заозерном. Победителей поздравили депутаты гордумы Олег Прозоров и Людмила Алешкова.
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Команда «Правозащита» депутата Якова Сидорова в финале кубка гордумы Кургана по дворовому футболу обыграла со счетом 4:3 команду «Либералы» партии «ЛДПР». Об этом сообщили представители команд. «Наша команда „Либерал“ упорно сражалась в финале 20-го турнира за Кубок Курганской городской думы, но уступила со счетом 3:4 команде „Правозащита“. Таким образом, наши ребята занимают 2-е почетное место из 28», — указано в группе реготделения ЛДПР в соцсети «ВКонтакте». Соперниками «Либерала» стала команда «Правозащита», основателем который является депутат гордумы, сторонник партий «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России» Яков Сидоров. «Поздравляю всех, кто болел за нас, был с нами, играл за нас», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сидоров. По фото, размещенных в соцсетях и на сайте гордумы, видно, что во время игры шел ливень. Всего в турнире во всех возрастных группах участвовали 125 команд. Соревнования прошли в микрорайоне Заозерном. Победителей поздравили депутаты гордумы Олег Прозоров и Людмила Алешкова.