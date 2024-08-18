Символический огонь должен гореть не прерываясь, в память о павших на поле боя героях
В Тюмени 18 августа погас Вечный огонь, расположенный на Исторической площади. Как рассказали в администрации города, причиной происшествия стали погодные условия.
«Вечный огонь на Исторической площади погас из-за сильного ветра и дождя. В этот же день (18 августа) ситуация была исправлена», — рассказали в мэрии города.
Ранее о том, что символ перестал функционировать, в соцсетях сообщили горожане. А URA.RU рассказывало, что Тюмень стала своеобразным мемом из-за того, что в городе сразу три Вечных огня, чего не наблюдается ни в одном другом городе России.
Огонь погас 18 августа
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