18 августа 2024

В Тюмени погас Вечный огонь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Символический огонь должен гореть не прерываясь, в память о павших на поле боя героях
Символический огонь должен гореть не прерываясь, в память о павших на поле боя героях Фото:

В Тюмени 18 августа погас Вечный огонь, расположенный на Исторической площади. Как рассказали в администрации города, причиной происшествия стали погодные условия.

«Вечный огонь на Исторической площади погас из-за сильного ветра и дождя. В этот же день (18 августа) ситуация была исправлена», — рассказали в мэрии города.

Ранее о том, что символ перестал функционировать, в соцсетях сообщили горожане. А URA.RU рассказывало, что Тюмень стала своеобразным мемом из-за того, что в городе сразу три Вечных огня, чего не наблюдается ни в одном другом городе России.

Огонь погас 18 августа
Огонь погас 18 августа
Фото:

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В Тюмени 18 августа погас Вечный огонь, расположенный на Исторической площади. Как рассказали в администрации города, причиной происшествия стали погодные условия. «Вечный огонь на Исторической площади погас из-за сильного ветра и дождя. В этот же день (18 августа) ситуация была исправлена», — рассказали в мэрии города. Ранее о том, что символ перестал функционировать, в соцсетях сообщили горожане. А URA.RU рассказывало, что Тюмень стала своеобразным мемом из-за того, что в городе сразу три Вечных огня, чего не наблюдается ни в одном другом городе России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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