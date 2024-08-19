Власти выступили со срочным обращением из-за коммунальной аварии в Курганской области

Коммунальщики сумели справиться с аварией в Катайске (Курганская область). По данным администрации округа, вода должна вскоре появиться в домах местных жителей.
«Авария устранена. Система начала заполняться. Еще немного, и вода появится. Спасибо всем, кто отнесся с пониманием, и тем, кто работал над устранением проблемы», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Подачу ресурса в окружной центр ограничили днем 19 августа из-за проблемы с перекачиванием сточных вод. Насосы перестали функционировать должным образом. Власти призывали местных жителей сократить использование канализационных систем, чтобы избежать переполнения колодцев и возможного излива сточных вод на поверхность почвы.
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Коммунальщики сумели справиться с аварией в Катайске (Курганская область). По данным администрации округа, вода должна вскоре появиться в домах местных жителей. «Авария устранена. Система начала заполняться. Еще немного, и вода появится. Спасибо всем, кто отнесся с пониманием, и тем, кто работал над устранением проблемы», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Подачу ресурса в окружной центр ограничили днем 19 августа из-за проблемы с перекачиванием сточных вод. Насосы перестали функционировать должным образом. Власти призывали местных жителей сократить использование канализационных систем, чтобы избежать переполнения колодцев и возможного излива сточных вод на поверхность почвы.