В курганском округе из-за аварии остановили подачу питьевой воды

19 августа 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

В Катайске остановили подачу питьевой воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Катайском округе Курганской области возникли проблемы с перекачиванием сточных вод, из-за чего пришлось ограничить подачу питьевой воды в город. Об этом сообщается в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте». «На перекачивающей станции насосы перестали перекачивать сточные воды на канализационные очистные сооружения. В течение рабочего дня решить проблему не удалось, работы продолжаются», — сообщают в местной администрации. В связи с этим отключены первая и вторая насосные станции, что привело к ограничению подачи воды. Инцидент произошел на перекачивающей станции, где насосы перестали функционировать должным образом. Власти призывают жителей Катайского округа сократить использование канализационной системы, чтобы избежать переполнения канализационных колодцев и возможного излива сточных вод на поверхность почвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катайском округе Курганской области возникли проблемы с перекачиванием сточных вод, из-за чего пришлось ограничить подачу питьевой воды в город. Об этом сообщается в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте». «На перекачивающей станции насосы перестали перекачивать сточные воды на канализационные очистные сооружения. В течение рабочего дня решить проблему не удалось, работы продолжаются», — сообщают в местной администрации. В связи с этим отключены первая и вторая насосные станции, что привело к ограничению подачи воды. Инцидент произошел на перекачивающей станции, где насосы перестали функционировать должным образом. Власти призывают жителей Катайского округа сократить использование канализационной системы, чтобы избежать переполнения канализационных колодцев и возможного излива сточных вод на поверхность почвы.