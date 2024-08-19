В курганском округе из-за аварии остановили подачу питьевой воды

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В Катайске остановили подачу питьевой воды Фото:

В Катайском округе Курганской области возникли проблемы с перекачиванием сточных вод, из-за чего пришлось ограничить подачу питьевой воды в город. Об этом сообщается в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«На перекачивающей станции насосы перестали перекачивать сточные воды на канализационные очистные сооружения. В течение рабочего дня решить проблему не удалось, работы продолжаются», — сообщают в местной администрации.

В связи с этим отключены первая и вторая насосные станции, что привело к ограничению подачи воды. Инцидент произошел на перекачивающей станции, где насосы перестали функционировать должным образом. Власти призывают жителей Катайского округа сократить использование канализационной системы, чтобы избежать переполнения канализационных колодцев и возможного излива сточных вод на поверхность почвы.

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В Катайском округе Курганской области возникли проблемы с перекачиванием сточных вод, из-за чего пришлось ограничить подачу питьевой воды в город. Об этом сообщается в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте». «На перекачивающей станции насосы перестали перекачивать сточные воды на канализационные очистные сооружения. В течение рабочего дня решить проблему не удалось, работы продолжаются», — сообщают в местной администрации. В связи с этим отключены первая и вторая насосные станции, что привело к ограничению подачи воды. Инцидент произошел на перекачивающей станции, где насосы перестали функционировать должным образом. Власти призывают жителей Катайского округа сократить использование канализационной системы, чтобы избежать переполнения канализационных колодцев и возможного излива сточных вод на поверхность почвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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