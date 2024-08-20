Рядом с новой школой на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерного активно строят дорогу на улице Фарафонова и проспекте Первомайский. Рабочие спешат закончить объект до начала учебного года. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В Заозерном районе активно работает спецтехника рядом со школой на 1500 мест. Укатывают песок и укладывают асфальт. Дорогу делают на улице Фарафонова и проспекте Первомайский», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане не доделали дорогу в Заозерном к сроку сдачи. Власти объяснили срыв графика работ по улице Фарафонова ливневыми дождями. Также сообщалось, что по улице Алексеева строят новую дорогу рядом с озером. Она будет проложена в сторону школы на 1500 мест и жилого комплекса в 13 микрорайоне.
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Рядом с новой школой на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерного активно строят дорогу на улице Фарафонова и проспекте Первомайский. Рабочие спешат закончить объект до начала учебного года. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В Заозерном районе активно работает спецтехника рядом со школой на 1500 мест. Укатывают песок и укладывают асфальт. Дорогу делают на улице Фарафонова и проспекте Первомайский», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Кургане не доделали дорогу в Заозерном к сроку сдачи. Власти объяснили срыв графика работ по улице Фарафонова ливневыми дождями. Также сообщалось, что по улице Алексеева строят новую дорогу рядом с озером. Она будет проложена в сторону школы на 1500 мест и жилого комплекса в 13 микрорайоне.