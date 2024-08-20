В Кургане рядом с самой большой школой прокладывают новую дорогу. Фото, видео

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Школа 52. Новая школа в Заозерном. Курган, новая школа, Школа 52, школа в заозерном
В Кургане строят дорогу для подъезда к новой школе в 12 микрорайоне Заозерного Фото:

Рядом с новой школой на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерного активно строят дорогу на улице Фарафонова и проспекте Первомайский. Рабочие спешат закончить объект до начала учебного года. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«В Заозерном районе активно работает спецтехника рядом со школой на 1500 мест. Укатывают песок и укладывают асфальт. Дорогу делают на улице Фарафонова и проспекте Первомайский», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане не доделали дорогу в Заозерном к сроку сдачи. Власти объяснили срыв графика работ по улице Фарафонова ливневыми дождями. Также сообщалось, что по улице Алексеева строят новую дорогу рядом с озером. Она будет проложена в сторону школы на 1500 мест и жилого комплекса в 13 микрорайоне.

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Рядом с новой школой на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерного активно строят дорогу на улице Фарафонова и проспекте Первомайский. Рабочие спешат закончить объект до начала учебного года. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В Заозерном районе активно работает спецтехника рядом со школой на 1500 мест. Укатывают песок и укладывают асфальт. Дорогу делают на улице Фарафонова и проспекте Первомайский», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Кургане не доделали дорогу в Заозерном к сроку сдачи. Власти объяснили срыв графика работ по улице Фарафонова ливневыми дождями. Также сообщалось, что по улице Алексеева строят новую дорогу рядом с озером. Она будет проложена в сторону школы на 1500 мест и жилого комплекса в 13 микрорайоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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