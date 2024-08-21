21 августа 2024

Медцентр дочери курганского сенатора Муратова увеличил прибыль на 4 655%

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
В клинике дочери сенатора Муратова резко выросла прибыль и выручка Фото:

Московская клиника, совладельцем которой является дочь курганского сенатора Сергея Муратова Ксения Авдалова, за год увеличила чистую прибыль на 4 655 процентов. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности медцентра, которая имеется в распоряжении URA.RU.

«Чистая прибыль медицинской клиники за 2023 год составила 14 026 000 рублей. Рост: +4 655%. В 2022 году прибыль составляла 295 тысяч рублей», — указано в финансовой документации. В три раза выросла и выручка компании — с 5,1 до 15,5 млн рублей.

Корреспондент URA.RU направил запрос в клинику, чтобы выяснить причины резкого роста выручки и прибыли. Ответ ожидается.

Финансовому директору Ксении Авдаловой принадлежит 50% в клинике. Остальной половиной владеет основатель и соучредитель Анастасия Зеленина. Медицинский центр начал работать в 2022 году. На его открытии присутствовал сенатор РФ Сергей Муратов. Политик отмечал, что такая же клиника должна будет обязательно появиться и в Кургане.

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Московская клиника, совладельцем которой является дочь курганского сенатора Сергея Муратова Ксения Авдалова, за год увеличила чистую прибыль на 4 655 процентов. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности медцентра, которая имеется в распоряжении URA.RU. «Чистая прибыль медицинской клиники за 2023 год составила 14 026 000 рублей. Рост: +4 655%. В 2022 году прибыль составляла 295 тысяч рублей», — указано в финансовой документации. В три раза выросла и выручка компании — с 5,1 до 15,5 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в клинику, чтобы выяснить причины резкого роста выручки и прибыли. Ответ ожидается. Финансовому директору Ксении Авдаловой принадлежит 50% в клинике. Остальной половиной владеет основатель и соучредитель Анастасия Зеленина. Медицинский центр начал работать в 2022 году. На его открытии присутствовал сенатор РФ Сергей Муратов. Политик отмечал, что такая же клиника должна будет обязательно появиться и в Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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