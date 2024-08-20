20 августа 2024

В Тюмени утроили распродажу авиабилетов до курортных городов

В Тюмени со скидкой до 20% продают билеты до Махачкалы, Сочи и Санкт-Петербурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам предлагают скидки на билеты в том числе и до Санкт-Петербурга
Тюменцам предлагают скидки на билеты в том числе и до Санкт-Петербурга Фото:

Жителям Тюмени предлагают приобрести билеты со скидкой до 20% на рейсы до Махачкалы, Санкт-Петербурга и Сочи. Информация об акции указана на сайте перевозчика.

«Большая распродажа! Скидки до 20% на авиабилеты в обе стороны. Акция действует до 26 августа. Даты перелетов: с 9 сентября 2024 года по 13 марта 2025 года», — указано на сайте авиакомпании.

Максимальная скидка — 20% — доступна на прямой рейс из Тюмени в Махачкалу. 15% можно сэкономить на перелете до Сочи, и 5% на билет до Санкт-Петербурга.

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Жителям Тюмени предлагают приобрести билеты со скидкой до 20% на рейсы до Махачкалы, Санкт-Петербурга и Сочи. Информация об акции указана на сайте перевозчика. «Большая распродажа! Скидки до 20% на авиабилеты в обе стороны. Акция действует до 26 августа. Даты перелетов: с 9 сентября 2024 года по 13 марта 2025 года», — указано на сайте авиакомпании. Максимальная скидка — 20% — доступна на прямой рейс из Тюмени в Махачкалу. 15% можно сэкономить на перелете до Сочи, и 5% на билет до Санкт-Петербурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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