В Тюмени утроили распродажу авиабилетов до курортных городов

Тюменцам предлагают скидки на билеты в том числе и до Санкт-Петербурга
Жителям Тюмени предлагают приобрести билеты со скидкой до 20% на рейсы до Махачкалы, Санкт-Петербурга и Сочи. Информация об акции указана на сайте перевозчика.
«Большая распродажа! Скидки до 20% на авиабилеты в обе стороны. Акция действует до 26 августа. Даты перелетов: с 9 сентября 2024 года по 13 марта 2025 года», — указано на сайте авиакомпании.
Максимальная скидка — 20% — доступна на прямой рейс из Тюмени в Махачкалу. 15% можно сэкономить на перелете до Сочи, и 5% на билет до Санкт-Петербурга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!