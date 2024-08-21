21 августа 2024

Куриное яйцо в Курганской области становится дешевле

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца подешевели всего на 1%
Яйца подешевели всего на 1% Фото:

Средняя цена на десяток куриных яиц в Курганской области за неделю снизилась до 97 рублей. Об этом сообщил Свердловскстат.

«Средние потребительские цены на отдельные продовольственные товары и их изменение по Курганской области на 19 августа 2024 года... Яйца куриные, десять штук: средняя цена — 97,26 рубля, что на 1% ниже, чем за прошлый период», — указано на сайте Свердловскстата.

Подорожали бананы на 1,43%. Килограмм фруктов в среднем обходится в 142,78 рубля. Особенно выросли в цене огурцы: на 9,79%. Средняя цена на килограмм огурцов — 100,41 рубля.

Ранее URA.RU писало, что стоимость яиц в Курганской области показала небольшое снижение. По последним данным, на 5 февраля средняя цена за десяток яиц составляла 131,92 рубля, что было на 1,74% меньше по сравнению с ценой на 1 февраля.

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Средняя цена на десяток куриных яиц в Курганской области за неделю снизилась до 97 рублей. Об этом сообщил Свердловскстат. «Средние потребительские цены на отдельные продовольственные товары и их изменение по Курганской области на 19 августа 2024 года... Яйца куриные, десять штук: средняя цена — 97,26 рубля, что на 1% ниже, чем за прошлый период», — указано на сайте Свердловскстата. Подорожали бананы на 1,43%. Килограмм фруктов в среднем обходится в 142,78 рубля. Особенно выросли в цене огурцы: на 9,79%. Средняя цена на килограмм огурцов — 100,41 рубля. Ранее URA.RU писало, что стоимость яиц в Курганской области показала небольшое снижение. По последним данным, на 5 февраля средняя цена за десяток яиц составляла 131,92 рубля, что было на 1,74% меньше по сравнению с ценой на 1 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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