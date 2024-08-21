Куриное яйцо в Курганской области становится дешевле

Средняя цена на десяток куриных яиц в Курганской области за неделю снизилась до 97 рублей. Об этом сообщил Свердловскстат.
«Средние потребительские цены на отдельные продовольственные товары и их изменение по Курганской области на 19 августа 2024 года... Яйца куриные, десять штук: средняя цена — 97,26 рубля, что на 1% ниже, чем за прошлый период», — указано на сайте Свердловскстата.
Подорожали бананы на 1,43%. Килограмм фруктов в среднем обходится в 142,78 рубля. Особенно выросли в цене огурцы: на 9,79%. Средняя цена на килограмм огурцов — 100,41 рубля.
Ранее URA.RU писало, что стоимость яиц в Курганской области показала небольшое снижение. По последним данным, на 5 февраля средняя цена за десяток яиц составляла 131,92 рубля, что было на 1,74% меньше по сравнению с ценой на 1 февраля.
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