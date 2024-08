Тюменский боец MMA перешел в элитную лигу смешанных единоборств

23 августа 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

30 августа тюменец выйдет на бой в Таиланде Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменский боец смешанных единоборств Вальмир Галиев подписал контракт с лигой Азии One Championship. 30 августа тюменец выйдет на бой в Таиланде. Об этом сообщили в пресс-службе RCC. «Боец смешанных единоборств Вальмир Галиев из Тюмени подписал контракт с сильнейшей лигой Азии One Championship. <...> Матчмейкеры One оценили уровень спортсмена, и уже 30 августа он выйдет на бой в Таиланде. Имя соперника пока не объявлено», — рассказали в пресс-службе. Известно, что боец за четыре года выиграл в пяти боях. В 2022 году он на 10 секунде смог отправить противника в нокаут, это рекорд организации по скорости побед. Сам Галиев отметил, что он готов к приемам соперника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский боец смешанных единоборств Вальмир Галиев подписал контракт с лигой Азии One Championship. 30 августа тюменец выйдет на бой в Таиланде. Об этом сообщили в пресс-службе RCC. «Боец смешанных единоборств Вальмир Галиев из Тюмени подписал контракт с сильнейшей лигой Азии One Championship. <...> Матчмейкеры One оценили уровень спортсмена, и уже 30 августа он выйдет на бой в Таиланде. Имя соперника пока не объявлено», — рассказали в пресс-службе. Известно, что боец за четыре года выиграл в пяти боях. В 2022 году он на 10 секунде смог отправить противника в нокаут, это рекорд организации по скорости побед. Сам Галиев отметил, что он готов к приемам соперника.