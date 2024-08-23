В Кургане рыбаки начали борьбу за чемпионский титул на набережной Тобола. Фото

Чемпионат по рыболовному спорту открылся на городской набережной Фото: Илья Московец © URA.RU

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду десятки рыбаков пришли на набережную реки Тобол в Кургане, чтобы побороться за чемпионский титул по рыболовному спорту. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В Кургане в рамках гастрономического фестиваля „День сырка“ 60 рыболовов-спортсменов приступили к состязаниям на набережной реки Тобол в районе памятника Красину. Рыбаки участвуют в городском чемпионате „Курганская донка“. Имена победителей назовут сегодня на гастрофестивале в ЦПКиО», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте».

В Кургане 24 августа пройдет юбилейный гастрофестиваль «День сырка». Мероприятие начнется в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха, а его хедлайнером будет телеведущий Антон Зайцев. В 14:50 состоится церемония награждения победителей IV чемпионата города по рыбной ловле.

Курганцы участвуют в чемпионате по спортивной рыбалке паблик «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте» Фото: