23 августа 2024

В Кургане рыбаки начали борьбу за чемпионский титул на набережной Тобола. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, рыбак, удочки, городской пруд, рыбалка, клев
Чемпионат по рыболовному спорту открылся на городской набережной Фото:

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду десятки рыбаков пришли на набережную реки Тобол в Кургане, чтобы побороться за чемпионский титул по рыболовному спорту. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В Кургане в рамках гастрономического фестиваля „День сырка“ 60 рыболовов-спортсменов приступили к состязаниям на набережной реки Тобол в районе памятника Красину. Рыбаки участвуют в городском чемпионате „Курганская донка“. Имена победителей назовут сегодня на гастрофестивале в ЦПКиО», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте».

В Кургане 24 августа пройдет юбилейный гастрофестиваль «День сырка». Мероприятие начнется в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха, а его хедлайнером будет телеведущий Антон Зайцев. В 14:50 состоится церемония награждения победителей IV чемпионата города по рыбной ловле.

Курганцы участвуют в чемпионате по спортивной рыбалке
Курганцы участвуют в чемпионате по спортивной рыбалке
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Несмотря на пасмурную и дождливую погоду десятки рыбаков пришли на набережную реки Тобол в Кургане, чтобы побороться за чемпионский титул по рыболовному спорту. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. «В Кургане в рамках гастрономического фестиваля „День сырка“ 60 рыболовов-спортсменов приступили к состязаниям на набережной реки Тобол в районе памятника Красину. Рыбаки участвуют в городском чемпионате „Курганская донка“. Имена победителей назовут сегодня на гастрофестивале в ЦПКиО», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». В Кургане 24 августа пройдет юбилейный гастрофестиваль «День сырка». Мероприятие начнется в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха, а его хедлайнером будет телеведущий Антон Зайцев. В 14:50 состоится церемония награждения победителей IV чемпионата города по рыбной ловле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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