В Кургане 24 августа пройдет гастрофестиваль «День сырка»

«День сырка» пройдет в ЦПКиО 24 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 24 августа пройдет юбилейный гастрофестиваль «День сырка». Мероприятие начнется в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха, а его хедлайнером будет телеведущий Антон Зайцев. О том, как пройдет фестиваль — в материале URA.RU.

Открытие фестиваля и праздничная программа

11:00 — торжественное открытие фестиваля;

12:00 — праздничная семейная программа «Рыбка по волнам плывет, в сказку за собой зовет». Дефиле костюмов;

13:00 — концертно-игровая программа «Сырка прославляем, книгу курганских рецептов составляем». Розыгрыш подарков;

14:20 — развлекательная программа «На вкус и цвет сырка лучше нет!». Розыгрыш гастрономических призов;

16:20 — молодежная развлекательная программа «Принесет удачу впрок серебристый наш СырОк». Розыгрыш подарков;

17:00 — концертная программа «Секреты вкусного настроения». Песни, танцы и розыгрыши;

18:00 — интерактивная программа перед главной сценой «Ловись, рыбка удалая: и маленькая, и большая». Розыгрыш подарков.

Награждение победителей конкурсов

12:00 — награждение победителей конкурса «Чудеса морского царства»;

13:00 — награждение победителей конкурса «Сырок по-кургански»;

13:30 — награждение участников «Рыбной недели»;

14:50 — церемония награждения победителей IV Чемпионата города по рыбной ловле.

Выступление Антона Зайцева, концерт кавер-группы и мастер-классы

В 14:00 на сцене выступит телеведущий Антон Зайцев. Гости фестиваля смогут задать ему вопросы о рыбных блюдах разных стран. В 15:00 шеф-повары Кургана покажут гастрономические мастер-классы, а праздник завершится концертом кавер-группы «Майбах» из Челябинска.