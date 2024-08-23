23 августа 2024

Как пройдет юбилейный гастрофестиваль «День сырка» в Кургане. Афиша

В Кургане 24 августа пройдет гастрофестиваль «День сырка»
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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, гастрономический фестиваль, день сырка
«День сырка» пройдет в ЦПКиО 24 августа Фото:

В Кургане 24 августа пройдет юбилейный гастрофестиваль «День сырка». Мероприятие начнется в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха, а его хедлайнером будет телеведущий Антон Зайцев. О том, как пройдет фестиваль — в материале URA.RU.

Открытие фестиваля и праздничная программа

  • 11:00 — торжественное открытие фестиваля;
  • 12:00 — праздничная семейная программа «Рыбка по волнам плывет, в сказку за собой зовет». Дефиле костюмов;
  • 13:00 — концертно-игровая программа «Сырка прославляем, книгу курганских рецептов составляем». Розыгрыш подарков;
  • 14:20 — развлекательная программа «На вкус и цвет сырка лучше нет!». Розыгрыш гастрономических призов;
  • 16:20 — молодежная развлекательная программа «Принесет удачу впрок серебристый наш СырОк». Розыгрыш подарков;
  • 17:00 — концертная программа «Секреты вкусного настроения». Песни, танцы и розыгрыши;
  • 18:00 — интерактивная программа перед главной сценой «Ловись, рыбка удалая: и маленькая, и большая». Розыгрыш подарков.

Награждение победителей конкурсов

  • 12:00 — награждение победителей конкурса «Чудеса морского царства»;
  • 13:00 — награждение победителей конкурса «Сырок по-кургански»;
  • 13:30 — награждение участников «Рыбной недели»;
  • 14:50 — церемония награждения победителей IV Чемпионата города по рыбной ловле.

Выступление Антона Зайцева, концерт кавер-группы и мастер-классы

В 14:00 на сцене выступит телеведущий Антон Зайцев. Гости фестиваля смогут задать ему вопросы о рыбных блюдах разных стран. В 15:00 шеф-повары Кургана покажут гастрономические мастер-классы, а праздник завершится концертом кавер-группы «Майбах» из Челябинска.

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В Кургане 24 августа пройдет юбилейный гастрофестиваль «День сырка». Мероприятие начнется в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха, а его хедлайнером будет телеведущий Антон Зайцев. О том, как пройдет фестиваль — в материале URA.RU. В 14:00 на сцене выступит телеведущий Антон Зайцев. Гости фестиваля смогут задать ему вопросы о рыбных блюдах разных стран. В 15:00 шеф-повары Кургана покажут гастрономические мастер-классы, а праздник завершится концертом кавер-группы «Майбах» из Челябинска.
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