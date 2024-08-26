Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков похвастался в школе крепкими мышцами. На видео, размещенном в своем telegram-канале, политик подтянулся на турнике 16 раз.
«В школе № 5 города Кургана в ходе своего визита проверил на прочность новый спортивный инвентарь. Перекладина выдержала 16 подтягиваний», — написал Ильтяков.
Школу №5 депутат посетил, чтобы оценить ремонт корпуса Б общеобразовательного учреждения. Директор школы Сергей Корнеев поделился с политиком планами по оформлению пространств.
Ранее URA.RU писало, что депутат Ильтяков топлес запустил флешмоб в поддержку российских олимпийцев в Токио. Политик личным примером призывал земляков к занятию спорта. Депутат регулярно показывает публике, как подтягивается на турниках. Также он активно принимает участие в спортивных забегах.
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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков похвастался в школе крепкими мышцами. На видео, размещенном в своем telegram-канале, политик подтянулся на турнике 16 раз. «В школе № 5 города Кургана в ходе своего визита проверил на прочность новый спортивный инвентарь. Перекладина выдержала 16 подтягиваний», — написал Ильтяков. Школу №5 депутат посетил, чтобы оценить ремонт корпуса Б общеобразовательного учреждения. Директор школы Сергей Корнеев поделился с политиком планами по оформлению пространств. Ранее URA.RU писало, что депутат Ильтяков топлес запустил флешмоб в поддержку российских олимпийцев в Токио. Политик личным примером призывал земляков к занятию спорта. Депутат регулярно показывает публике, как подтягивается на турниках. Также он активно принимает участие в спортивных забегах.