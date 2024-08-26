26 августа 2024

Депутат Госдумы Ильтяков похвастался в школе крепкими мышцами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев в Штабе общественной поддержки. Курган , ильтяков александр
Депутат ГД Александр Ильтяков показал, как подтягивается на турнике в школе Фото:

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков похвастался в школе крепкими мышцами. На видео, размещенном в своем telegram-канале, политик подтянулся на турнике 16 раз.

«В школе № 5 города Кургана в ходе своего визита проверил на прочность новый спортивный инвентарь. Перекладина выдержала 16 подтягиваний», — написал Ильтяков.

Школу №5 депутат посетил, чтобы оценить ремонт корпуса Б общеобразовательного учреждения. Директор школы Сергей Корнеев поделился с политиком планами по оформлению пространств.

Ранее URA.RU писало, что депутат Ильтяков топлес запустил флешмоб в поддержку российских олимпийцев в Токио. Политик личным примером призывал земляков к занятию спорта. Депутат регулярно показывает публике, как подтягивается на турниках. Также он активно принимает участие в спортивных забегах.

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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков похвастался в школе крепкими мышцами. На видео, размещенном в своем telegram-канале, политик подтянулся на турнике 16 раз. «В школе № 5 города Кургана в ходе своего визита проверил на прочность новый спортивный инвентарь. Перекладина выдержала 16 подтягиваний», — написал Ильтяков. Школу №5 депутат посетил, чтобы оценить ремонт корпуса Б общеобразовательного учреждения. Директор школы Сергей Корнеев поделился с политиком планами по оформлению пространств. Ранее URA.RU писало, что депутат Ильтяков топлес запустил флешмоб в поддержку российских олимпийцев в Токио. Политик личным примером призывал земляков к занятию спорта. Депутат регулярно показывает публике, как подтягивается на турниках. Также он активно принимает участие в спортивных забегах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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