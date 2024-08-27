В Кургане вводят ограничение на движение грузовиков в микрорайоне Левашово

В Кургане частично запретили проезд грузовиков по одному из микрорайонов
В микрорайоне Левашово города Кургана вводится ограничение на движение грузовых автомобилей. Об этом информирует администрация города.
«Ограничение движения грузовиков с нагрузкой на ось свыше 3,5 тонн необходимо для предотвращения повреждения дорог и обеспечения безопасности жителей микрорайона», — сообщает telegram-канал мэрии. Запрет не коснется транспорта, обслуживающего потребности населения.
Меры приняты, чтобы транзитные грузовики, сокращая путь, не разрушали дороги в микрорайоне Для информирования водителей будут установлены соответствующие дорожные знаки.
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