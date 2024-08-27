27 августа 2024

В Кургане вводят ограничение на движение грузовиков в микрорайоне Левашово

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В Кургане частично запретили проезд грузовиков по одному из микрорайонов
В Кургане частично запретили проезд грузовиков по одному из микрорайонов Фото:

В микрорайоне Левашово города Кургана вводится ограничение на движение грузовых автомобилей. Об этом информирует администрация города.

«Ограничение движения грузовиков с нагрузкой на ось свыше 3,5 тонн необходимо для предотвращения повреждения дорог и обеспечения безопасности жителей микрорайона», — сообщает telegram-канал мэрии. Запрет не коснется транспорта, обслуживающего потребности населения.

Меры приняты, чтобы транзитные грузовики, сокращая путь, не разрушали дороги в микрорайоне Для информирования водителей будут установлены соответствующие дорожные знаки.

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В микрорайоне Левашово города Кургана вводится ограничение на движение грузовых автомобилей. Об этом информирует администрация города. «Ограничение движения грузовиков с нагрузкой на ось свыше 3,5 тонн необходимо для предотвращения повреждения дорог и обеспечения безопасности жителей микрорайона», — сообщает telegram-канал мэрии. Запрет не коснется транспорта, обслуживающего потребности населения. Меры приняты, чтобы транзитные грузовики, сокращая путь, не разрушали дороги в микрорайоне Для информирования водителей будут установлены соответствующие дорожные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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