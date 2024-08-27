27 августа 2024

В Тюменской области похоронили погибшего на СВО бойца

Тюменец Сергей Смирнов погиб на СВО и посмертно получил орден Мужества
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны прошли в Ишимском районе (архивное фото)
Похороны прошли в Ишимском районе (архивное фото) Фото:

В Тюменской области простились с участником СВО Сергеем Смирновым: мужчина погиб и был посмертно награжден орденом Мужества. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ишимского района.

«27 августа Ишимский район простился со Смирновым Сергеем Сергеевичем. Он был рядовым мотострелкового отделения и погиб в ходе специальной военной операции», — рассказали в мэрии.

Посмертно мужчина был награжден орденом Мужества. Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковском районе простились с участником СВО Павлом Великжаниным. У мужчины остались две дочери.

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В Тюменской области простились с участником СВО Сергеем Смирновым: мужчина погиб и был посмертно награжден орденом Мужества. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ишимского района. «27 августа Ишимский район простился со Смирновым Сергеем Сергеевичем. Он был рядовым мотострелкового отделения и погиб в ходе специальной военной операции», — рассказали в мэрии. Посмертно мужчина был награжден орденом Мужества. Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковском районе простились с участником СВО Павлом Великжаниным. У мужчины остались две дочери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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