В Тюменской области похоронили погибшего на СВО бойца

Похороны прошли в Ишимском районе (архивное фото)
В Тюменской области простились с участником СВО Сергеем Смирновым: мужчина погиб и был посмертно награжден орденом Мужества. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ишимского района.
«27 августа Ишимский район простился со Смирновым Сергеем Сергеевичем. Он был рядовым мотострелкового отделения и погиб в ходе специальной военной операции», — рассказали в мэрии.
Посмертно мужчина был награжден орденом Мужества. Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковском районе простились с участником СВО Павлом Великжаниным. У мужчины остались две дочери.
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