В центре Тюмени отключились светофоры на десяти перекрестках

Регулировщик работает лишь на одном перекрестке
На десяти перекрестках в центре Тюмени из-за аварии отключились светофоры. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД региона.
«В центре Тюмени из-за аварийного отключения электроэнергии не работают светофоры на десяти перекрестках. На одном из них работает регулировщик», — рассказали в ведомстве.
Сотрудник ГАИ направляет потоки на перекрестке улиц М.Тореза и Герцена. Быть предельно внимательными водителям стоит также на следующих пересечениях улиц:
- Республики — Воровского;
- Осипенко — Профсоюзной;
- 50 лет ВЛКСМ — ТЦ «Премьер»;
- 50 лет ВЛКСМ — выезд из гаражей;
- 50 лет ВЛКСМ — Холодильная;
- Холодильная — Малыгина;
- Холодильная — школа №5;
- Запольная — Достоевского;
- Осипенко — Немцова;
- Орджоникидзе — Хохрякова.
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