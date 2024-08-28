В центре Тюмени отключились светофоры на десяти перекрестках

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Регулировщик работает лишь на одном перекрестке
Регулировщик работает лишь на одном перекрестке Фото:

На десяти перекрестках в центре Тюмени из-за аварии отключились светофоры. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД региона.

«В центре Тюмени из-за аварийного отключения электроэнергии не работают светофоры на десяти перекрестках. На одном из них работает регулировщик», — рассказали в ведомстве.

Сотрудник ГАИ направляет потоки на перекрестке улиц М.Тореза и Герцена. Быть предельно внимательными водителям стоит также на следующих пересечениях улиц:

  • Республики — Воровского;
  • Осипенко — Профсоюзной;
  • 50 лет ВЛКСМ — ТЦ «Премьер»;
  • 50 лет ВЛКСМ — выезд из гаражей;
  • 50 лет ВЛКСМ — Холодильная;
  • Холодильная — Малыгина;
  • Холодильная — школа №5;
  • Запольная — Достоевского;
  • Осипенко — Немцова;
  • Орджоникидзе — Хохрякова.

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На десяти перекрестках в центре Тюмени из-за аварии отключились светофоры. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД региона. «В центре Тюмени из-за аварийного отключения электроэнергии не работают светофоры на десяти перекрестках. На одном из них работает регулировщик», — рассказали в ведомстве. Сотрудник ГАИ направляет потоки на перекрестке улиц М.Тореза и Герцена. Быть предельно внимательными водителям стоит также на следующих пересечениях улиц:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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