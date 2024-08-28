Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Курском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о призыве срочников для контрактной службы в атакованном украинскими силами регионе. Также власти Курчатова временно ограничили въезд в город. Главное о ситуации в Курской области — в материале URA.RU.
Уничтожение штурмовиков ВСУ
Артиллерия ВС РФ уничтожила группу украинских штурмовиков в Курской области. Согласно информации от представителя российских силовых ведомств, была ликвидирована группа из семи бойцов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Группа была уничтожена в районе к северо-западу от села Бахтинка.
Российская артиллерия уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек
Введение временных ограничений на въезд в Курчатов
В Курчатове было введено временное ограничение на въезд в город в связи с обострением ситуации в Курской области. Решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможных угроз, связанных с боевыми действиями в регионе. Контроль на въезде осуществляется усиленными патрулями, а пропускной режим регулируется в соответствии с оперативной ситуацией, чтобы минимизировать риски и обеспечить защиту местного населения.
Въезд в город временно ограничат с 29 августа из-за продолжающихся попыток ВСУ проникнуть в него (архивное фото)
ВС РФ сорвали планируемую ротацию украинских сил в Журавлях Курской области. Согласно сообщению от российского командования, в результате целенаправленных ударов по позициям ВСУ были уничтожены ключевые транспортные узлы и штабы, предназначенные для координации перемещения и замены личного состава. Эти действия существенно затруднили ВСУ проведение ротации, что создало дополнительное давление на украинские силы и нарушило их оперативные планы в регионе.
В Журавлях Курской области морпехи уничтожили три автомобиля и около 20 солдат ВСУ
Российские силы ПВО успешно сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подтвердил эту информацию и поблагодарил российские силы противовоздушной обороны за их эффективные действия.
В приграничье Курской области ПВО сбили авиационные бомбы ВСУ
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Призывники в Курской области
Дмитрий Песков опроверг слухи о призыве срочников для контрактной службы в Курскую область. Он отметил, что информация о призыве является ложной и не имеет подтверждения. Подобные слухи часто появляются без основания и не отражают реальную ситуацию, добавил пресс-секретарь.
То, что в Курскою область направляют призывников, не является правдой
Пленные солдаты ВСУ, сдавшиеся в Курской области, обвинили свое командование в бездействии. По их словам, командиры избегают боевых действий и остаются в тылу. Эти обвинения были зафиксированы на видео и опубликованы в социальных сетях.
Пленные украинские солдаты обвинили командование в бездействии
Фото: Официальный сайт президента Украины
Захарова об участии иностранных наемников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участие наемников в атаках на Курскую область подтверждает их роль в современных военных конфликтах во всем мире, передает Пятый канал. Она отметила, что американские наемники демонстративно опубликовали в интернете фотографию позиции минометного расчета ВСУ, расположенной рядом с детской площадкой в Курской области. Захарова подчеркнула, что такие действия наемников подрывают возможности для мирного урегулирования конфликта и создают дополнительные угрозы для гражданской инфраструктуры и безопасности местных жителей.
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Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Курском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о призыве срочников для контрактной службы в атакованном украинскими силами регионе. Также власти Курчатова временно ограничили въезд в город. Главное о ситуации в Курской области — в материале URA.RU. Артиллерия ВС РФ уничтожила группу украинских штурмовиков в Курской области. Согласно информации от представителя российских силовых ведомств, была ликвидирована группа из семи бойцов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Группа была уничтожена в районе к северо-западу от села Бахтинка. В Курчатове было введено временное ограничение на въезд в город в связи с обострением ситуации в Курской области. Решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможных угроз, связанных с боевыми действиями в регионе. Контроль на въезде осуществляется усиленными патрулями, а пропускной режим регулируется в соответствии с оперативной ситуацией, чтобы минимизировать риски и обеспечить защиту местного населения. ВС РФ сорвали планируемую ротацию украинских сил в Журавлях Курской области. Согласно сообщению от российского командования, в результате целенаправленных ударов по позициям ВСУ были уничтожены ключевые транспортные узлы и штабы, предназначенные для координации перемещения и замены личного состава. Эти действия существенно затруднили ВСУ проведение ротации, что создало дополнительное давление на украинские силы и нарушило их оперативные планы в регионе. Российские силы ПВО успешно сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подтвердил эту информацию и поблагодарил российские силы противовоздушной обороны за их эффективные действия. Дмитрий Песков опроверг слухи о призыве срочников для контрактной службы в Курскую область. Он отметил, что информация о призыве является ложной и не имеет подтверждения. Подобные слухи часто появляются без основания и не отражают реальную ситуацию, добавил пресс-секретарь. Пленные солдаты ВСУ, сдавшиеся в Курской области, обвинили свое командование в бездействии. По их словам, командиры избегают боевых действий и остаются в тылу. Эти обвинения были зафиксированы на видео и опубликованы в социальных сетях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участие наемников в атаках на Курскую область подтверждает их роль в современных военных конфликтах во всем мире, передает Пятый канал. Она отметила, что американские наемники демонстративно опубликовали в интернете фотографию позиции минометного расчета ВСУ, расположенной рядом с детской площадкой в Курской области. Захарова подчеркнула, что такие действия наемников подрывают возможности для мирного урегулирования конфликта и создают дополнительные угрозы для гражданской инфраструктуры и безопасности местных жителей.