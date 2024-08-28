Артиллерийские удары по ВСУ, ограничение въезда в Курчатов: главное о ситуации под Курском на 28 августа

Песков: слухи о призыве в Курскую область срочников являются неправдой

28 августа 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

ВСУ направили в сторону Курской области две авиационные управляемые бомбы (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Курском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о призыве срочников для контрактной службы в атакованном украинскими силами регионе. Также власти Курчатова временно ограничили въезд в город. Главное о ситуации в Курской области — в материале URA.RU. Уничтожение штурмовиков ВСУ Артиллерия ВС РФ уничтожила группу украинских штурмовиков в Курской области. Согласно информации от представителя российских силовых ведомств, была ликвидирована группа из семи бойцов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Группа была уничтожена в районе к северо-западу от села Бахтинка. Российская артиллерия уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Введение временных ограничений на въезд в Курчатов В Курчатове было введено временное ограничение на въезд в город в связи с обострением ситуации в Курской области. Решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможных угроз, связанных с боевыми действиями в регионе. Контроль на въезде осуществляется усиленными патрулями, а пропускной режим регулируется в соответствии с оперативной ситуацией, чтобы минимизировать риски и обеспечить защиту местного населения. Въезд в город временно ограничат с 29 августа из-за продолжающихся попыток ВСУ проникнуть в него (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские войска сорвали ротацию украинских сил ВС РФ сорвали планируемую ротацию украинских сил в Журавлях Курской области. Согласно сообщению от российского командования, в результате целенаправленных ударов по позициям ВСУ были уничтожены ключевые транспортные узлы и штабы, предназначенные для координации перемещения и замены личного состава. Эти действия существенно затруднили ВСУ проведение ротации, что создало дополнительное давление на украинские силы и нарушило их оперативные планы в регионе. В Журавлях Курской области морпехи уничтожили три автомобиля и около 20 солдат ВСУ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Противовоздушная оборона Курской области Российские силы ПВО успешно сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подтвердил эту информацию и поблагодарил российские силы противовоздушной обороны за их эффективные действия. В приграничье Курской области ПВО сбили авиационные бомбы ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Призывники в Курской области Дмитрий Песков опроверг слухи о призыве срочников для контрактной службы в Курскую область. Он отметил, что информация о призыве является ложной и не имеет подтверждения. Подобные слухи часто появляются без основания и не отражают реальную ситуацию, добавил пресс-секретарь. То, что в Курскою область направляют призывников, не является правдой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обвинения украинских солдат Пленные солдаты ВСУ, сдавшиеся в Курской области, обвинили свое командование в бездействии. По их словам, командиры избегают боевых действий и остаются в тылу. Эти обвинения были зафиксированы на видео и опубликованы в социальных сетях. Пленные украинские солдаты обвинили командование в бездействии Фото: Официальный сайт президента Украины Захарова об участии иностранных наемников Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участие наемников в атаках на Курскую область подтверждает их роль в современных военных конфликтах во всем мире, передает Пятый канал. Она отметила, что американские наемники демонстративно опубликовали в интернете фотографию позиции минометного расчета ВСУ, расположенной рядом с детской площадкой в Курской области. Захарова подчеркнула, что такие действия наемников подрывают возможности для мирного урегулирования конфликта и создают дополнительные угрозы для гражданской инфраструктуры и безопасности местных жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Курском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о призыве срочников для контрактной службы в атакованном украинскими силами регионе. Также власти Курчатова временно ограничили въезд в город. Главное о ситуации в Курской области — в материале URA.RU. Артиллерия ВС РФ уничтожила группу украинских штурмовиков в Курской области. Согласно информации от представителя российских силовых ведомств, была ликвидирована группа из семи бойцов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Группа была уничтожена в районе к северо-западу от села Бахтинка. В Курчатове было введено временное ограничение на въезд в город в связи с обострением ситуации в Курской области. Решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможных угроз, связанных с боевыми действиями в регионе. Контроль на въезде осуществляется усиленными патрулями, а пропускной режим регулируется в соответствии с оперативной ситуацией, чтобы минимизировать риски и обеспечить защиту местного населения. ВС РФ сорвали планируемую ротацию украинских сил в Журавлях Курской области. Согласно сообщению от российского командования, в результате целенаправленных ударов по позициям ВСУ были уничтожены ключевые транспортные узлы и штабы, предназначенные для координации перемещения и замены личного состава. Эти действия существенно затруднили ВСУ проведение ротации, что создало дополнительное давление на украинские силы и нарушило их оперативные планы в регионе. Российские силы ПВО успешно сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подтвердил эту информацию и поблагодарил российские силы противовоздушной обороны за их эффективные действия. Дмитрий Песков опроверг слухи о призыве срочников для контрактной службы в Курскую область. Он отметил, что информация о призыве является ложной и не имеет подтверждения. Подобные слухи часто появляются без основания и не отражают реальную ситуацию, добавил пресс-секретарь. Пленные солдаты ВСУ, сдавшиеся в Курской области, обвинили свое командование в бездействии. По их словам, командиры избегают боевых действий и остаются в тылу. Эти обвинения были зафиксированы на видео и опубликованы в социальных сетях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участие наемников в атаках на Курскую область подтверждает их роль в современных военных конфликтах во всем мире, передает Пятый канал. Она отметила, что американские наемники демонстративно опубликовали в интернете фотографию позиции минометного расчета ВСУ, расположенной рядом с детской площадкой в Курской области. Захарова подчеркнула, что такие действия наемников подрывают возможности для мирного урегулирования конфликта и создают дополнительные угрозы для гражданской инфраструктуры и безопасности местных жителей.