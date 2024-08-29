В Тюмени скончался мотоциклист, влетевший в легковой автомобиль

авария произошла днем 30 августа
В Тюмени скончался мотоциклист, столкнувшийся с легковым автомобилем на улице Ватутина. Об этом сообщили в ГИБДД.
«Предварительно, 75 летний водитель » Рено», двигаясь по улице Ватутина, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, ехавшему во встречном направлении. В результате ДТП 39-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался», — сообщили в ведомстве. ранее сообщалось, что мужчина получил тяжелые травмы.
Авария произошла днем 30 августа на пересечении улиц Ватутина и Юганского проезда. От сильного удара мотоцикл отбросило в сторону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!