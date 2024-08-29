29 августа 2024

В Тюмени скончался мотоциклист, влетевший в легковой автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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авария произошла днем 30 августа
авария произошла днем 30 августа Фото:

В Тюмени скончался мотоциклист, столкнувшийся с легковым автомобилем на улице Ватутина. Об этом сообщили в ГИБДД.

«Предварительно, 75 летний водитель » Рено», двигаясь по улице Ватутина, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, ехавшему во встречном направлении. В результате ДТП 39-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался», — сообщили в ведомстве. ранее сообщалось, что мужчина получил тяжелые травмы. 

Авария произошла днем 30 августа на пересечении улиц Ватутина и Юганского проезда. От сильного удара мотоцикл отбросило в сторону.

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В Тюмени скончался мотоциклист, столкнувшийся с легковым автомобилем на улице Ватутина. Об этом сообщили в ГИБДД. «Предварительно, 75 летний водитель » Рено», двигаясь по улице Ватутина, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, ехавшему во встречном направлении. В результате ДТП 39-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался», — сообщили в ведомстве. ранее сообщалось, что мужчина получил тяжелые травмы.  Авария произошла днем 30 августа на пересечении улиц Ватутина и Юганского проезда. От сильного удара мотоцикл отбросило в сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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