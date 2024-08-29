29 августа 2024

В Тюмени мотоциклист на огромной скорости врезался в автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла днем 30 августа
Авария произошла днем 30 августа Фото:

В Тюмени мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл отбросило в сторону. Об этом сообщили очевидцы.

«Авария произошла на пересечении улиц Ватутина — Шаимский проезд. Судя по расположению транспортных средств и их состоянию, удар был сильный», — рассказали читатели агентства.

В региональном ГИБДД рассказали, что причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда. У водителя мотоцикла — тяжелые травмы, мужчина, сидевший за рулем автомобиля, получил ушибы.

Мотоцикл отбросило в сторону
Мотоцикл отбросило в сторону
Фото:
Инцидент произошел по адресу Ватутина, 16
Инцидент произошел по адресу Ватутина, 16
Фото:

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В Тюмени мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл отбросило в сторону. Об этом сообщили очевидцы. «Авария произошла на пересечении улиц Ватутина — Шаимский проезд. Судя по расположению транспортных средств и их состоянию, удар был сильный», — рассказали читатели агентства. В региональном ГИБДД рассказали, что причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда. У водителя мотоцикла — тяжелые травмы, мужчина, сидевший за рулем автомобиля, получил ушибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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