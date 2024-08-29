Авария произошла днем 30 августа
В Тюмени мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл отбросило в сторону. Об этом сообщили очевидцы.
«Авария произошла на пересечении улиц Ватутина — Шаимский проезд. Судя по расположению транспортных средств и их состоянию, удар был сильный», — рассказали читатели агентства.
В региональном ГИБДД рассказали, что причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда. У водителя мотоцикла — тяжелые травмы, мужчина, сидевший за рулем автомобиля, получил ушибы.
Мотоцикл отбросило в сторону
Инцидент произошел по адресу Ватутина, 16
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