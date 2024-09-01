Ямальский авиаперевозчик увеличил провозную емкость до Москвы

Ямальский перевозчик увеличил провозную емкость на рейсах Москва – Надым – Москва
АТК «Ямал» увеличил провозную емкость на рейсах Москва — Надым — Москва на третье сентября. Об этом авиакомпания сообщает в Telegram.
«Увеличили провозную емкость „Москва — Надым — Москва“, — сообщает telegram-канал „Авиакомпания ‚Ямал‘. Дата увеличения пассажирского и грузового потока — третье сентября. Ранее АТК ‚Ямал‘ анонсировала дополнительный рейс по направлению ‚Салехард — Тюмень‘ на ту же дату.
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