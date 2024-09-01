01 сентября 2024

Ямальский авиаперевозчик увеличил провозную емкость до Москвы

АТК «Ямал» увеличил провозную емкость рейсов от Надыма в Москву и обратно
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальский перевозчик увеличил провозную емкость на рейсах Москва – Надым – Москва
Ямальский перевозчик увеличил провозную емкость на рейсах Москва – Надым – Москва Фото:

АТК «Ямал» увеличил провозную емкость на рейсах Москва — Надым — Москва на третье сентября. Об этом авиакомпания сообщает в Telegram.

«Увеличили провозную емкость „Москва — Надым — Москва“, — сообщает telegram-канал „Авиакомпания ‚Ямал‘. Дата увеличения пассажирского и грузового потока — третье сентября. Ранее АТК ‚Ямал‘ анонсировала дополнительный рейс по направлению ‚Салехард — Тюмень‘ на ту же дату. 

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АТК «Ямал» увеличил провозную емкость на рейсах Москва — Надым — Москва на третье сентября. Об этом авиакомпания сообщает в Telegram. «Увеличили провозную емкость „Москва — Надым — Москва“, — сообщает telegram-канал „Авиакомпания ‚Ямал‘. Дата увеличения пассажирского и грузового потока — третье сентября. Ранее АТК ‚Ямал‘ анонсировала дополнительный рейс по направлению ‚Салехард — Тюмень‘ на ту же дату. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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