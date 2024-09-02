В Тюменской области 11-летний подросток врезался на мотоцикле в школьный забор

Ребенок получил травмы головы
В селе Малышенка (Тюменская область) 11-летний подросток врезался на мотоцикле в школьный забор. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
«В селе Малышенка Голышмановского городского округа 11-летний школьник въехал на мотоцикле в школьный забор, мальчик приехал на нем в школу поиграть с друзьями в футбол», — сообщили в ведомстве. Ребенок получил травмы головы, на момент ДТП на нем не было защитного шлема.
Мотоцикл ребенку купил отел. Теперь родитель заплатит штраф за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения.
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