02 сентября 2024

В Тюменской области 11-летний подросток врезался на мотоцикле в школьный забор

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил травмы головы
Ребенок получил травмы головы Фото:

В селе Малышенка (Тюменская область) 11-летний подросток врезался на мотоцикле в школьный забор. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«В селе Малышенка Голышмановского городского округа 11-летний школьник въехал на мотоцикле в школьный забор, мальчик приехал на нем в школу поиграть с друзьями в футбол», — сообщили в ведомстве. Ребенок получил травмы головы, на момент ДТП на нем не было защитного шлема.

Мотоцикл ребенку купил отел. Теперь родитель заплатит штраф за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения.

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В селе Малышенка (Тюменская область) 11-летний подросток врезался на мотоцикле в школьный забор. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. «В селе Малышенка Голышмановского городского округа 11-летний школьник въехал на мотоцикле в школьный забор, мальчик приехал на нем в школу поиграть с друзьями в футбол», — сообщили в ведомстве. Ребенок получил травмы головы, на момент ДТП на нем не было защитного шлема. Мотоцикл ребенку купил отел. Теперь родитель заплатит штраф за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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