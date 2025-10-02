Зима на Ямале вступает в свои права стремительно. Жители самого южного города ЯНАО— Ноябрьска — встретили первый снег еще 25 сентября. А с наступлением октября снегопады стали более частым явлением, недвусмысленно намекая на скорый приход зимы.
«После первого снега в конце сентября начался традиционный ажиотаж. Все понимают, что в наших широтах лучше не тянуть до последнего. Снег может пойти всерьез и надолго в любой момент, и тогда уже будет не до очередей в шиномонтажах», — поделился один из автомобилистов.
Первый снежный покров, был недолгим, стал для горожан четким сигналом к подготовке. Водители массово устремились в шиномонтажные мастерские, чтобы успеть сменить летнюю резину на зимнюю до начала серьезных снегопадов и формирования устойчивого оледенения.
