Приезжие молодые специалисты ожидают социальный найм для более комфортной жизни на Ямале. Об этом сообщил участник встречи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с работниками в сфере образования.
«Самое страшное, что мы увидели — это цены на жилье. 50 тысяч за „деревяшку“, которую снесут через год-полтора. Тяжело», — сообщил участник конференции Артюхову.
Редакция обратилась к участнику конференции с просьбой рассказать о существующей проблеме с жильем и выплатами. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Обдорской гимназии» Антон Скнарь пояснил, что выплаты раньше помогали оплачивать съем жилья, однако теперь опасается, что после окончания временных компенсаций, появятся трудности с оплатой аренды в новом доме:
Я снимаю квартиру в деревянном доме. Дом ветхий, по плану должны снести в 2025 году. В этом учебном году мы с женой перестали получать компенсацию за жилье: она выплачивается новым специалистам в первые 2 года работы.
URA.RU отправило запрос на комментарий в пресс-службу администрации Салехарда с просьбой подтвердить или опровергнуть снос дома к 2025 году, а также как пройдет расселение жителей при ликвидации дома. Владислава Гармидер назвала иные сроки реализации программы по переселению:
Дом № 23 по улице Маяковского в г. Салехарде признан аварийным и подлежащим сносу распоряжением от 28.09.2020 № 817-р. Указанным распоряжением установлен срок завершения отселения — до 31.12.2027. при условии увеличения темпов строительства нового жилья данный срок может быть сокращен.
В настоящий момент в Салехарде строится свыше 200 тысяч квадратных метров жилья, в 2024 году будет расселено 44 аварийных дома, более 500 салехардских семей переедут в комфортное современное жилье.
Дмитрий Артюхов в ходе конференции отметил, что в округе существуют всевозможные меры поддержки, как профессиональные, так и семейные, о которых губернатор упомянул на трансляции. Губернатор ЯНАО также пообещал в январе новые методы господдержки для молодых семей.
Ранее информационное агентство рассказывало, как ЯНАО решает проблему с нехваткой кадров в округе. Молодым специалистам в ЯНАО доступны единовременные выплаты до 700 тысяч рублей.
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