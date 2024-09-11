Билан дал частный концерт в Тюмени. Видео

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Певец Дима Билан выступил для тюменцев на закрытом мероприятии
Певец Дима Билан выступил для тюменцев на закрытом мероприятии Фото:

Певец Дима Билан выступил 6 сентября для тюменцев на частном закрытом мероприятии. Одна из фанаток певца опубликовала видео с его концерта в своем канале на платформе YouTube.

«Дима Билан. Частный концерт в Тюмени 06.09.2024», — такая подпись оставлена под видео, опубликованном на сервисе Youtube.

Неизвестно, для кого пел Билан и к чему был приурочен его концерт. Сам певец, приехав 7 сентября на выступление в Челябинск, опубликовал видео, в котором сообщил, что прибыл из Тюмени.

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Певец Дима Билан выступил 6 сентября для тюменцев на частном закрытом мероприятии. Одна из фанаток певца опубликовала видео с его концерта в своем канале на платформе YouTube. «Дима Билан. Частный концерт в Тюмени 06.09.2024», — такая подпись оставлена под видео, опубликованном на сервисе Youtube. Неизвестно, для кого пел Билан и к чему был приурочен его концерт. Сам певец, приехав 7 сентября на выступление в Челябинск, опубликовал видео, в котором сообщил, что прибыл из Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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