Певец Дима Билан выступил для тюменцев на закрытом мероприятии
Певец Дима Билан выступил 6 сентября для тюменцев на частном закрытом мероприятии. Одна из фанаток певца опубликовала видео с его концерта в своем канале на платформе YouTube.
«Дима Билан. Частный концерт в Тюмени 06.09.2024», — такая подпись оставлена под видео, опубликованном на сервисе Youtube.
Неизвестно, для кого пел Билан и к чему был приурочен его концерт. Сам певец, приехав 7 сентября на выступление в Челябинск, опубликовал видео, в котором сообщил, что прибыл из Тюмени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!