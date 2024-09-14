14 сентября 2024
13 сентября 2024

Курганские перевозчики массово отказываются от маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы остались без автобусов
Курганцы остались без автобусов Фото:

В Курганской области происходит массовое прекращение перевозок по межмуниципальным маршрутам. Корреспондент URA.RU составил список маршрутов, где сократили или вовсе отменили рейсы.

Компания «Перевозчик» прекратила автобусные перевозки по маршруту 512 «Усть-Уйское — Курган». Без транспортного сообщения остались жители сел Усть-Уйское и Костыгин Лог. «На маршруте больше некому работать — в пятницу уволился последний водитель, проживавший в Усть-Уйском. Такси до окружного центра (села Целинное) стоит полторы тысячи рублей», — указано в telegram-канале «Курганский транспорт». 

Ситуация с перевозками ухудшилась не только в Усть-Уйском. Отмена рейсов затронула и другие малые населенные пункты в регионе: Целинное, Половинное, Косулино, Чертово и Сычево, где жители лишились возможности удобно добираться до Кургана.

Другие транспортные компании в регионе столкнулись с аналогичными проблемами. Компании «АВТО — 700» и «АВТОСИТИ+» прекратили свои перевозки по маршрутам 620 «Тюмень — Шадринск» и 530 «Долговка — Курган» соответственно, оставив без транспортного обслуживания жителей деревни Жуково и села Сорокино.

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В Курганской области происходит массовое прекращение перевозок по межмуниципальным маршрутам. Корреспондент URA.RU составил список маршрутов, где сократили или вовсе отменили рейсы. Компания «Перевозчик» прекратила автобусные перевозки по маршруту 512 «Усть-Уйское — Курган». Без транспортного сообщения остались жители сел Усть-Уйское и Костыгин Лог. «На маршруте больше некому работать — в пятницу уволился последний водитель, проживавший в Усть-Уйском. Такси до окружного центра (села Целинное) стоит полторы тысячи рублей», — указано в telegram-канале «Курганский транспорт».  Ситуация с перевозками ухудшилась не только в Усть-Уйском. Отмена рейсов затронула и другие малые населенные пункты в регионе: Целинное, Половинное, Косулино, Чертово и Сычево, где жители лишились возможности удобно добираться до Кургана. Другие транспортные компании в регионе столкнулись с аналогичными проблемами. Компании «АВТО — 700» и «АВТОСИТИ+» прекратили свои перевозки по маршрутам 620 «Тюмень — Шадринск» и 530 «Долговка — Курган» соответственно, оставив без транспортного обслуживания жителей деревни Жуково и села Сорокино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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