В Катайском округе (Курганская область) в 85 лет ушла из жизни почетная жительница Лидия Потехина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Сообщаем, что на 86-м году ушла из жизни Потехина Лидия Ивановна. В 2009 году ей было присвоено звание почетного жителя Катайского района. Многие годы Лидия Ивановна посвятила развитию системы образования муниципалитета», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Потехина 17 лет работала инспектором районо по трудовому обучению, воспитательной работе и была заведующей отделом народного образования. Отмечается, что в годы ее руководства по всем направлениям в образовании район был в числе лучших. Позже Лидия Ивановна 12 лет возглавляла районный Совет ветеранов войны и труда, защищая права и решая вопросы улучшения жизни пожилых людей.
Лидия Потехина получила звание почетного жителя в 2009 году
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В Катайском округе (Курганская область) в 85 лет ушла из жизни почетная жительница Лидия Потехина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Сообщаем, что на 86-м году ушла из жизни Потехина Лидия Ивановна. В 2009 году ей было присвоено звание почетного жителя Катайского района. Многие годы Лидия Ивановна посвятила развитию системы образования муниципалитета», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Потехина 17 лет работала инспектором районо по трудовому обучению, воспитательной работе и была заведующей отделом народного образования. Отмечается, что в годы ее руководства по всем направлениям в образовании район был в числе лучших. Позже Лидия Ивановна 12 лет возглавляла районный Совет ветеранов войны и труда, защищая права и решая вопросы улучшения жизни пожилых людей.