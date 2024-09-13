13 сентября 2024

В Курганской области ушла из жизни почетная жительница округа. Фото

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Лидия Потехина ушла из жизни на 86-м году жизни Фото:

В Катайском округе (Курганская область) в 85 лет ушла из жизни почетная жительница Лидия Потехина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Сообщаем, что на 86-м году ушла из жизни Потехина Лидия Ивановна. В 2009 году ей было присвоено звание почетного жителя Катайского района. Многие годы Лидия Ивановна посвятила развитию системы образования муниципалитета», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Потехина 17 лет работала инспектором районо по трудовому обучению, воспитательной работе и была заведующей отделом народного образования. Отмечается, что в годы ее руководства по всем направлениям в образовании район был в числе лучших. Позже Лидия Ивановна 12 лет возглавляла районный Совет ветеранов войны и труда, защищая права и решая вопросы улучшения жизни пожилых людей.

Лидия Потехина получила звание почетного жителя в 2009 году
Лидия Потехина получила звание почетного жителя в 2009 году

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В Катайском округе (Курганская область) в 85 лет ушла из жизни почетная жительница Лидия Потехина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Сообщаем, что на 86-м году ушла из жизни Потехина Лидия Ивановна. В 2009 году ей было присвоено звание почетного жителя Катайского района. Многие годы Лидия Ивановна посвятила развитию системы образования муниципалитета», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Потехина 17 лет работала инспектором районо по трудовому обучению, воспитательной работе и была заведующей отделом народного образования. Отмечается, что в годы ее руководства по всем направлениям в образовании район был в числе лучших. Позже Лидия Ивановна 12 лет возглавляла районный Совет ветеранов войны и труда, защищая права и решая вопросы улучшения жизни пожилых людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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