В Курганской области ушла из жизни почетная жительница округа. Фото

14 сентября 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

Лидия Потехина ушла из жизни на 86-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU В Катайском округе (Курганская область) в 85 лет ушла из жизни почетная жительница Лидия Потехина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Сообщаем, что на 86-м году ушла из жизни Потехина Лидия Ивановна. В 2009 году ей было присвоено звание почетного жителя Катайского района. Многие годы Лидия Ивановна посвятила развитию системы образования муниципалитета», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Потехина 17 лет работала инспектором районо по трудовому обучению, воспитательной работе и была заведующей отделом народного образования. Отмечается, что в годы ее руководства по всем направлениям в образовании район был в числе лучших. Позже Лидия Ивановна 12 лет возглавляла районный Совет ветеранов войны и труда, защищая права и решая вопросы улучшения жизни пожилых людей. Лидия Потехина получила звание почетного жителя в 2009 году Администрация Катайского округа, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катайском округе (Курганская область) в 85 лет ушла из жизни почетная жительница Лидия Потехина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Сообщаем, что на 86-м году ушла из жизни Потехина Лидия Ивановна. В 2009 году ей было присвоено звание почетного жителя Катайского района. Многие годы Лидия Ивановна посвятила развитию системы образования муниципалитета», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Потехина 17 лет работала инспектором районо по трудовому обучению, воспитательной работе и была заведующей отделом народного образования. Отмечается, что в годы ее руководства по всем направлениям в образовании район был в числе лучших. Позже Лидия Ивановна 12 лет возглавляла районный Совет ветеранов войны и труда, защищая права и решая вопросы улучшения жизни пожилых людей.