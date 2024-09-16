Путин увеличил штат ВС России: главное об СВО к вечеру 16 сентября

Столтенберг: для мира на Украине необходим консенсус среди стран-членов НАТО

16 сентября 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин увеличил штат Вооруженных сил до 2 389 130 человек. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Кроме того, утром Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. Главные события спецоперации к вечеру 16 сентября — в материале URA.RU. Успехи российских военных в Курской области Российские военные освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. За сутки группировкой войск «Север» отражены пять контратак ВСУ и пресечены три попытки противника прорваться через границу. ВСУ потеряли более 350 человек и 13 единиц бронетехники. Об этом заявили в Минобороны РФ. Последствия обстрела ВСУ Белгорода 16.09.2024 Фото: Стрингер © URA.RU Увеличение штата ВС России Указом Путина штатная численность ВС России была увеличена до 2 389 130 человек, из которых 1,5 миллиона — это военнослужащие. Военкор Александр Коц заявил, что это увеличение не приведет к мобилизации, так как мобилизация может потребоваться только в случае полноценной войны с НАТО. Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев сообщил, что такие меры необходимы для создания новых соединений и частей, которые будут участвовать в СВО. Эвакуация населения из двух районов Курской области В двух районах Курской области объявлена обязательная эвакуация населения в связи с угрозой возможных военных действий. Это связано с обстрелом Белгорода со стороны Вооруженных Сил Украины, который произошел 16 сентября 2024 года. Решение об эвакуации людей из зоны возможного конфликта вызвало опасения властей и населения. В настоящее время ведутся работы по организации эвакуации и обеспечению безопасности граждан. Позиция НАТО по Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Он также заявил о праве Украины атаковать цели в России, если ей разрешат это делать страны, ракеты которых она использует для ударов. Однако генсек НАТО подчеркнул, что решение остается за странами-поставщиками оружия. Массированный обстрел Белгорода Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ, в результате которого пострадали восемь мирных жителей. В городе были повреждены жилые дома и автомобили, а также объявлена ракетная опасность. Обстрел ВСУ привел к значительным повреждениям жилой и коммерческой недвижимости в городе. Были повреждены или разрушены более 20 многоэтажных домов, выбиты окна и разрушены балконы. Кроме того, в результате обстрела возник пожар в частном доме и на парковке, где сгорело более 15 автомобилей. Пожарные ликвидировали открытое горение. В городе также были повреждены газопровод и линии электропередач. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела одна женщина получила тяжелые ранения, остальные пострадавшие имеют ранения средней тяжести. Повреждение инфраструктуры в результате обстрела ВСУ Белгорода Фото: Стрингер © URA.RU Спецназ Росгвардии прочесывает леса в приграничных районах Курской области Спецназ Росгвардии прочесывает леса в приграничных районах Курской области, где могут скрываться диверсионно-разведывательные группы противника. Бойцы обследуют километр за километром, чтобы не допустить проникновение украинских диверсионных групп на территорию области. Также одной из целей является ликвидация станций радиоэлектронной борьбы, передает Пятый Канал. В поисках противника спецназ Росгвардии использует дроны для наблюдения с воздуха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин увеличил штат Вооруженных сил до 2 389 130 человек. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Кроме того, утром Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. Главные события спецоперации к вечеру 16 сентября — в материале URA.RU. Российские военные освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. За сутки группировкой войск «Север» отражены пять контратак ВСУ и пресечены три попытки противника прорваться через границу. ВСУ потеряли более 350 человек и 13 единиц бронетехники. Об этом заявили в Минобороны РФ. Указом Путина штатная численность ВС России была увеличена до 2 389 130 человек, из которых 1,5 миллиона — это военнослужащие. Военкор Александр Коц заявил, что это увеличение не приведет к мобилизации, так как мобилизация может потребоваться только в случае полноценной войны с НАТО. Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев сообщил, что такие меры необходимы для создания новых соединений и частей, которые будут участвовать в СВО. В двух районах Курской области объявлена обязательная эвакуация населения в связи с угрозой возможных военных действий. Это связано с обстрелом Белгорода со стороны Вооруженных Сил Украины, который произошел 16 сентября 2024 года. Решение об эвакуации людей из зоны возможного конфликта вызвало опасения властей и населения. В настоящее время ведутся работы по организации эвакуации и обеспечению безопасности граждан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Он также заявил о праве Украины атаковать цели в России, если ей разрешат это делать страны, ракеты которых она использует для ударов. Однако генсек НАТО подчеркнул, что решение остается за странами-поставщиками оружия. Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ, в результате которого пострадали восемь мирных жителей. В городе были повреждены жилые дома и автомобили, а также объявлена ракетная опасность. Обстрел ВСУ привел к значительным повреждениям жилой и коммерческой недвижимости в городе. Были повреждены или разрушены более 20 многоэтажных домов, выбиты окна и разрушены балконы. Кроме того, в результате обстрела возник пожар в частном доме и на парковке, где сгорело более 15 автомобилей. Пожарные ликвидировали открытое горение. В городе также были повреждены газопровод и линии электропередач. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела одна женщина получила тяжелые ранения, остальные пострадавшие имеют ранения средней тяжести. Спецназ Росгвардии прочесывает леса в приграничных районах Курской области, где могут скрываться диверсионно-разведывательные группы противника. Бойцы обследуют километр за километром, чтобы не допустить проникновение украинских диверсионных групп на территорию области. Также одной из целей является ликвидация станций радиоэлектронной борьбы, передает Пятый Канал. В поисках противника спецназ Росгвардии использует дроны для наблюдения с воздуха.