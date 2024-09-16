Столтенберг: мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО

16 сентября 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию «Не может быть приглашения, пока страны-члены [НАТО] не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», — уточнил Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy . Беседа транслировалась на сайте издания. Ранее Столтенберг призвал к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул необходимость диалога для завершения конфликта на Украине. Для начала переговоров требуется диалог, связанный с обороной и сдерживанием, и выразил надежду, что такой диалог станет возможен в будущем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию «Не может быть приглашения, пока страны-члены [НАТО] не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», — уточнил Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy. Беседа транслировалась на сайте издания. Ранее Столтенберг призвал к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул необходимость диалога для завершения конфликта на Украине. Для начала переговоров требуется диалог, связанный с обороной и сдерживанием, и выразил надежду, что такой диалог станет возможен в будущем.