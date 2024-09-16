Столтенберг: мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию
«Не может быть приглашения, пока страны-члены [НАТО] не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», — уточнил Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy. Беседа транслировалась на сайте издания.
Ранее Столтенберг призвал к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул необходимость диалога для завершения конфликта на Украине. Для начала переговоров требуется диалог, связанный с обороной и сдерживанием, и выразил надежду, что такой диалог станет возможен в будущем.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию «Не может быть приглашения, пока страны-члены [НАТО] не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», — уточнил Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy. Беседа транслировалась на сайте издания. Ранее Столтенберг призвал к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул необходимость диалога для завершения конфликта на Украине. Для начала переговоров требуется диалог, связанный с обороной и сдерживанием, и выразил надежду, что такой диалог станет возможен в будущем.