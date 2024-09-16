Столтенберг: мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО

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НАТО. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию

«Не может быть приглашения, пока страны-члены [НАТО] не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», — уточнил Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy. Беседа транслировалась на сайте издания.

Ранее Столтенберг призвал к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул необходимость диалога для завершения конфликта на Украине. Для начала переговоров требуется диалог, связанный с обороной и сдерживанием, и выразил надежду, что такой диалог станет возможен в будущем.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию «Не может быть приглашения, пока страны-члены [НАТО] не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», — уточнил Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy. Беседа транслировалась на сайте издания. Ранее Столтенберг призвал к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул необходимость диалога для завершения конфликта на Украине. Для начала переговоров требуется диалог, связанный с обороной и сдерживанием, и выразил надежду, что такой диалог станет возможен в будущем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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