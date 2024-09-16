Из двух районов Курской области объявлена эвакуация

16 сентября 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Из Рыльского и Хомутовского районов объявлена эвакуация (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Из населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов Курской области объявлена обязательная эвакуация населения. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. «В Курской области принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы». — написал Смирнов в Telegram. По его сообщению, координацией выезда жителей займутся силовые структуры, администрация и дружинники центра «Патриот». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов Курской области объявлена обязательная эвакуация населения. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. «В Курской области принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы». — написал Смирнов в Telegram. По его сообщению, координацией выезда жителей займутся силовые структуры, администрация и дружинники центра «Патриот».