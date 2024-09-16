Из двух районов Курской области объявлена эвакуация

Из Рыльского и Хомутовского районов объявлена эвакуация (архивное фото)
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Из населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов Курской области объявлена обязательная эвакуация населения. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«В Курской области принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы». — написал Смирнов в Telegram. По его сообщению, координацией выезда жителей займутся силовые структуры, администрация и дружинники центра «Патриот».
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