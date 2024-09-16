Из двух районов Курской области объявлена эвакуация

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Из Рыльского и Хомутовского районов объявлена эвакуация (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Из населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов Курской области объявлена обязательная эвакуация населения. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«В Курской области принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы». — написал Смирнов в Telegram. По его сообщению, координацией выезда жителей займутся силовые структуры, администрация и дружинники центра «Патриот».

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Из населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов Курской области объявлена обязательная эвакуация населения. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. «В Курской области принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы». — написал Смирнов в Telegram. По его сообщению, координацией выезда жителей займутся силовые структуры, администрация и дружинники центра «Патриот».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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