Генсек НАТО заявил о праве Украины атаковать цели в России

Украина может бить по объектам в РФ, если ей разрешат это страны-поставщики оружия, сообщил генсек НАТО Йенс СТолтенберг
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина может бить по военным объектам на территории РФ в том случае, если ей разрешат это делать страны, ракеты которых она использует для ударов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«У Киева есть право поражать „законные цели“ на территории РФ, но решение остается за странами-поставщиками оружия», — сообщил Йенс Столтенберг в онлайн-интервью для Foreign Policy. Оно транслировалось на сайте издания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.