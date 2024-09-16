Мороз угрожает посевам тюменских фермеров

Температура ночью может опускаться до -5 градусов
Сельскохозяйстенные культуры и посевы на юге Тюменской области могут погибнуть из-за заморозков. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба тюменской мэрии.
«С 19 по 21 сентября в ночные часы на юге Тюменской области сохраняются заморозки, температура -0,-5°С. В связи с этим повышается вероятность повреждения (гибели) посевов и сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении.
Уточняется, что заморозки опасны, в первую очередь, для овощеводческих хозяйств, полей и частных подворий. Ранее URA.RU рассказало, какая погода ждет тюменцев в начале октября.
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