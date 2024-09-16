16 сентября 2024

Мороз угрожает посевам тюменских фермеров

В Тюменской области объявили об опасности гибели посевов из-за мороза
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура ночью может опускаться до -5 градусов
Температура ночью может опускаться до -5 градусов Фото:

Сельскохозяйстенные культуры и посевы на юге Тюменской области могут погибнуть из-за заморозков. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба тюменской мэрии.

«С 19 по 21 сентября в ночные часы на юге Тюменской области сохраняются заморозки, температура -0,-5°С. В связи с этим повышается вероятность повреждения (гибели) посевов и сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заморозки опасны, в первую очередь, для овощеводческих хозяйств, полей и частных подворий. Ранее URA.RU рассказало, какая погода ждет тюменцев в начале октября. 

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Сельскохозяйстенные культуры и посевы на юге Тюменской области могут погибнуть из-за заморозков. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба тюменской мэрии. «С 19 по 21 сентября в ночные часы на юге Тюменской области сохраняются заморозки, температура -0,-5°С. В связи с этим повышается вероятность повреждения (гибели) посевов и сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении. Уточняется, что заморозки опасны, в первую очередь, для овощеводческих хозяйств, полей и частных подворий. Ранее URA.RU рассказало, какая погода ждет тюменцев в начале октября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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