Украинск в ДНР стал российским: главное об СВО к вечеру 17 сентября

ВС РФ в Курской области ликвидировали замкома спецназа грузинских наемников

17 сентября 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

ВС Рф за сутки отразили пять атак ВСУ в приграничных районах Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные перехватили населенный пункт Украинск в ДНР. окружении украинских военных под Курском. В планах Киева открыть новый фронт в Сирии. Также ВСУ переводят войска из Курской области в Донбасс. Главные события спецоперации к вечеру 14 сентября — в материале URA.RU. Украинск переходит под контроль России Населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских военных. Об этом сообщили в силовых структурах, ссылаясь на данные Минобороны РФ. Солдаты установили флаг на шахте, символизируя взятие города. Окружение украинских военных под Курском В ходе операции на Курскую область часть украинских военных оказалась в окружении. Об этом сообщил командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск «Север». По его словам, противник попал в огневой мешок десятого сентября и до сих пор пытается выбраться небольшими группами, используя технику. Однако все их попытки успешно пресекаются российскими силами. Данную информацию также подтвердили в Минобороны РФ. Украина планирует открыть фронт в Сирии Украинские спецслужбы в сотрудничестве с американскими занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» к использованию новых технологий производства БПЛА для открытия нового фронта против России. Об этом сообщил сирийский источник, знакомый с ситуацией и пожелавший остаться анонимным. На контролируемых террористами территориях в провинции Идлиб уже дислоцировано около 250 украинских военных инструкторов, обучающих боевиков методам создания и модернизации дронов. Данную информацию также подтвердили в Министерстве обороны Сирии. Попытки ВСУ прорваться через границу Курской области отбиты Группировки российских войск отразили пять атак ВСУ в приграничных районах РФ. Украинские боевики пытались прорваться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, но все их попытки были успешно пресечены. За сутки на курском направлении Украина потеряла до 400 человек личного состава и 19 единиц бронетехники. Атаки ВСУ на Белгородскую область ВСУ с использованием БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области. По предварительной информации источника в силовых структурах, в результате атак никто не пострадал. В селе Петровка Белгородского района беспилотник атаковал социальный объект, выбив окна и повредив фасад здания. Также сообщалось о повреждении здания на территории сельхозпредприятия в результате атаки другого БПЛА. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа снаряд попал в сельхозпредприятие, повредив газовое оборудование. Данную информацию также подтвердили в администрации Белгородской области. ВСУ перебрасывают силы из Курской области в Донбасс ВСУ переводят часть подразделений, развернутых в Курской области, на донецкое направление из-за успеха ВС РФ на данном участке. Об этом сообщили американские СМИ, ссылаясь на данные из украинских военных кругов. Такое решение командования связано с большими потерями, которые украинская армия терпит на донецком направлении. Ликвидирован главарь грузинских наемников в Курской области ВС РФ ликвидировала в Курской области замкома спецназа грузинских наемников «Тбилиси» Георгия Роинишвили. Подразделения спецназа были переброшены в Курскую область с волчанского направления. В боях в Курской области он участвовал в составе грузинского легиона ВСУ. Об этом сообщили «Военкоры Русской весны». Расчеты БПЛА наносят точечные удары по позициям ВСУ Расчеты БПЛА группировки войск «Восток» продолжают наносить точечные удары по позициям ВСУ. Методично уничтожая живую силу и технику противника на южно-донецком направлении. Для нанесения поражения укрытиям и блиндажам противника используются термобарические боеприпасы, осколочные и осколочно-фугасные для ударов по живой силе и бронетехнике, сообщает Пятый Канал. FPV-дрон может нести боеприпас весом до 3,5 килограмма и летать на дальность до 20 километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные перехватили населенный пункт Украинск в ДНР. окружении украинских военных под Курском. В планах Киева открыть новый фронт в Сирии. Также ВСУ переводят войска из Курской области в Донбасс. Главные события спецоперации к вечеру 14 сентября — в материале URA.RU. Населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских военных. Об этом сообщили в силовых структурах, ссылаясь на данные Минобороны РФ. Солдаты установили флаг на шахте, символизируя взятие города. В ходе операции на Курскую область часть украинских военных оказалась в окружении. Об этом сообщил командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск «Север». По его словам, противник попал в огневой мешок десятого сентября и до сих пор пытается выбраться небольшими группами, используя технику. Однако все их попытки успешно пресекаются российскими силами. Данную информацию также подтвердили в Минобороны РФ. Украинские спецслужбы в сотрудничестве с американскими занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» к использованию новых технологий производства БПЛА для открытия нового фронта против России. Об этом сообщил сирийский источник, знакомый с ситуацией и пожелавший остаться анонимным. На контролируемых террористами территориях в провинции Идлиб уже дислоцировано около 250 украинских военных инструкторов, обучающих боевиков методам создания и модернизации дронов. Данную информацию также подтвердили в Министерстве обороны Сирии. Группировки российских войск отразили пять атак ВСУ в приграничных районах РФ. Украинские боевики пытались прорваться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, но все их попытки были успешно пресечены. За сутки на курском направлении Украина потеряла до 400 человек личного состава и 19 единиц бронетехники. ВСУ с использованием БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области. По предварительной информации источника в силовых структурах, в результате атак никто не пострадал. В селе Петровка Белгородского района беспилотник атаковал социальный объект, выбив окна и повредив фасад здания. Также сообщалось о повреждении здания на территории сельхозпредприятия в результате атаки другого БПЛА. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа снаряд попал в сельхозпредприятие, повредив газовое оборудование. Данную информацию также подтвердили в администрации Белгородской области. ВСУ переводят часть подразделений, развернутых в Курской области, на донецкое направление из-за успеха ВС РФ на данном участке. Об этом сообщили американские СМИ, ссылаясь на данные из украинских военных кругов. Такое решение командования связано с большими потерями, которые украинская армия терпит на донецком направлении. ВС РФ ликвидировала в Курской области замкома спецназа грузинских наемников «Тбилиси» Георгия Роинишвили. Подразделения спецназа были переброшены в Курскую область с волчанского направления. В боях в Курской области он участвовал в составе грузинского легиона ВСУ. Об этом сообщили «Военкоры Русской весны». Расчеты БПЛА группировки войск «Восток» продолжают наносить точечные удары по позициям ВСУ. Методично уничтожая живую силу и технику противника на южно-донецком направлении. Для нанесения поражения укрытиям и блиндажам противника используются термобарические боеприпасы, осколочные и осколочно-фугасные для ударов по живой силе и бронетехнике, сообщает Пятый Канал. FPV-дрон может нести боеприпас весом до 3,5 килограмма и летать на дальность до 20 километров.