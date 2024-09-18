В Салехарде открыли мемориальную доску, посвященную почетному гражданину ЯНАО. Фото

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Память Николая Бабина почтили мемориальной табличкой
Память Николая Бабина почтили мемориальной табличкой Фото:

В Салехарде открыли мемориальную доску, посвященную первому председателю окружного парламента и почетному гражданину ЯНАО Николаю Андреевичу Бабину. Почтить память приехали бывшие коллеги на открытии мемориала.

«Николай Андреевич отличался исключительной работоспособностью, вкладывая душу в дело, которому служил. Имел огромный авторитет на Ямале, с его мнением считались», — сообщил председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, побывавший на открытии мемориальной таблички.

18 сентября почётному гражданину ЯНАО Николаю Андреевичу Бабину исполнилось бы 80 лет. Яркого, неординарного человека, руководителя, парламентария вспоминают его коллеги:

Он  всегда отстаивал интересы северян, всем сердцем любил Крайний Север и говорил: «Ямал — это край сильных людей, с особым характером, мудрых, добрых и открытых». Таким Николай Бабин был сам. За это его любили и уважали, за это помнят и чтут

— сообщил зампред Законодательного собрания Алексей Ситников.

В доме, где жил Николай Бабин установлена мемориальная доска.
В доме, где жил Николай Бабин установлена мемориальная доска.
Фото:

URA.RU ранее сообщало причину смерти ямальского политика. В последнее время политик боролся с коронавирусом.

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В Салехарде открыли мемориальную доску, посвященную первому председателю окружного парламента и почетному гражданину ЯНАО Николаю Андреевичу Бабину. Почтить память приехали бывшие коллеги на открытии мемориала. «Николай Андреевич отличался исключительной работоспособностью, вкладывая душу в дело, которому служил. Имел огромный авторитет на Ямале, с его мнением считались», — сообщил председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, побывавший на открытии мемориальной таблички. 18 сентября почётному гражданину ЯНАО Николаю Андреевичу Бабину исполнилось бы 80 лет. Яркого, неординарного человека, руководителя, парламентария вспоминают его коллеги: — сообщил зампред Законодательного собрания Алексей Ситников. URA.RU ранее сообщало причину смерти ямальского политика. В последнее время политик боролся с коронавирусом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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