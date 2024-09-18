Частицу Пояса Богородицы привезли в Тюмень 18 сентября
Жители Тюмени выстроились в большую очередь к частице Пояса Пресвятой Богородицы возле Троицкого монастыря. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Частица пояса в Троицком соборе Свято-Троицкого монастыря будет храниться до вечера 20 сентября. Люди выстроились в гигантскую очередь, чтобы прикоснуться к святыне», — рассказал журналист агентства.
Как ранее писало URA.RU, святыню привезли 18 сентября. Для прихожан храм будет работать круглосуточно.
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