18 сентября 2024

Тюменцы выстроились в километровую очередь к Поясу Богородицы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Частицу Пояса Богородицы привезли в Тюмень 18 сентября
Частицу Пояса Богородицы привезли в Тюмень 18 сентября Фото:

Жители Тюмени выстроились в большую очередь к частице Пояса Пресвятой Богородицы возле Троицкого монастыря. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Частица пояса в Троицком соборе Свято-Троицкого монастыря будет храниться до вечера 20 сентября. Люди выстроились в гигантскую очередь, чтобы прикоснуться к святыне», — рассказал журналист агентства. 

Как ранее писало URA.RU, святыню привезли 18 сентября. Для прихожан храм будет работать круглосуточно.

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Жители Тюмени выстроились в большую очередь к частице Пояса Пресвятой Богородицы возле Троицкого монастыря. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Частица пояса в Троицком соборе Свято-Троицкого монастыря будет храниться до вечера 20 сентября. Люди выстроились в гигантскую очередь, чтобы прикоснуться к святыне», — рассказал журналист агентства.  Как ранее писало URA.RU, святыню привезли 18 сентября. Для прихожан храм будет работать круглосуточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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