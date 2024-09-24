Тюменцы не могут дождаться родных из отпуска в Сочи

В Тюмени на пять часов задерживается прилет рейса из Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержка связана с поздней подачей самолета
Задержка связана с поздней подачей самолета Фото:

В Тюмени больше чем на пять часов задерживается прибытие рейса из Сочи. Об этом сообщает электронное табло аэропорта Рощино.

«Рейс авиакомпании Ютэйр, номер рейса 514. Плановое время прилета — 16:00. Ожидаемое время прилета — 21:11», — гласит информация на табло. 

В справочной Рощино пояснили, что задержка вылета из Сочи связана с поздним прибытием самолета в порт отправления. При этом на табло Рощино отмечено, что все рейсы в Сочи из Тюмени вылетели по расписанию. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ютэйр», ответ ожидается.

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В Тюмени больше чем на пять часов задерживается прибытие рейса из Сочи. Об этом сообщает электронное табло аэропорта Рощино. «Рейс авиакомпании Ютэйр, номер рейса 514. Плановое время прилета — 16:00. Ожидаемое время прилета — 21:11», — гласит информация на табло.  В справочной Рощино пояснили, что задержка вылета из Сочи связана с поздним прибытием самолета в порт отправления. При этом на табло Рощино отмечено, что все рейсы в Сочи из Тюмени вылетели по расписанию. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ютэйр», ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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