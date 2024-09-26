На Голубых озерах в Кургане введена новая схема движения транспорта

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На популярном месте отдыха изменилась схема движения транспорта
На популярном месте отдыха изменилась схема движения транспорта Фото:

Для автомобилистов в Кургане ввели круговое движение транспорта на Голубых озерах. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

«В зоне отдыха Голубые озера для водителей введено круговое движение», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что при новой схеме организации дорожного движения исключается опасность встречных столкновений транспорта.

Ранее в Кургане благоустроили любимое место отдыха горожан на Голубых озерах. Там появились глэмпинги и хорошие дороги.

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Для автомобилистов в Кургане ввели круговое движение транспорта на Голубых озерах. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. «В зоне отдыха Голубые озера для водителей введено круговое движение», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что при новой схеме организации дорожного движения исключается опасность встречных столкновений транспорта. Ранее в Кургане благоустроили любимое место отдыха горожан на Голубых озерах. Там появились глэмпинги и хорошие дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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