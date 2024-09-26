На Голубых озерах в Кургане введена новая схема движения транспорта

На популярном месте отдыха изменилась схема движения транспорта
Для автомобилистов в Кургане ввели круговое движение транспорта на Голубых озерах. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
«В зоне отдыха Голубые озера для водителей введено круговое движение», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что при новой схеме организации дорожного движения исключается опасность встречных столкновений транспорта.
Ранее в Кургане благоустроили любимое место отдыха горожан на Голубых озерах. Там появились глэмпинги и хорошие дороги.
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