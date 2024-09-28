ВС РФ взяли под контроль единственную дорогу снабжения ВСУ у Часова Яра: карта СВО 28 сентября

Российские войска взяли под контроль пять логистических путей под Северском

28 сентября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Российские войска перекрыли пути снабжения украинской армии на Донецком направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Донецком направлении российские войска взяли под контроль пять ключевых логистических путей, снабжающих украинские войска под Северском, что затрудняет поддержание боеспособности украинской группировки. Ночью над Курской и Белгородской областями сбиты пять БПЛА ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения инфографика URA.RU Донецкое направление Контроль над логистическими путями под Северском. Российские войска взяли под полный огневой контроль пять ключевых логистических путей, обеспечивающих снабжение украинских сил под Северском. Они также заблокировали единственную дорогу снабжения украинских войск в районе Часова Яра. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что это продвижение значительно затрудняет поддержание боеспособности украинской группировки в этом районе. Армия РФ также активно изучают информацию о маневрах и укреплениях ВСУ. Луганское направление Российские войска практически полностью контролируют Макеевку в Луганской народной республике. По информации экспертов, в этом районе идут интенсивные боевые действия, и украинские силы оказывают сопротивление, однако российские военнослужащие демонстрируют значительные успехи. Если наступление продолжится в том же духе, существует высокая вероятность полного вытеснения ВСУ из этого населенного пункта в ближайшие дни. Курская область В Курской области российские ударные вертолеты Ка-52М нанесли удары по позициям ВСУ, уничтожив технику и живую силу противника. В Суджанском районе продолжаются бои, где российские войска отражают контратаки украинских сил, продвигаясь в районе населенного пункта Плехово. Также зафиксированы успешные действия по зачистке лесных массивов от украинских формирований, что позволяет укрепить позиции российских войск в этом стратегически важном направлении. Белгородская область На территории Белгородской области российские системы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ за ночь. Четыре из них были уничтожены над Белгородом, а один — над Курском. В Шебекинском районе также зафиксированы обстрелы населенных пунктов, что указывает на продолжающееся напряжение на границе. Несмотря на эти угрозы, российские силы продолжают действовать в рамках своей оборонительной стратегии. Запорожское направление На запорожском направлении российские войска продолжают активные действия, нанося удары по позициям ВСУ. В районе Нестерянки был уничтожен опорный пункт украинских сил, что также способствовало продвижению российских войск. Основные боевые действия происходят в воздухе, где ВСУ применяют дроны и артиллерию, пытаясь нанести урон инфраструктуре. Однако российская армия активно отвечает на эти атаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Донецком направлении российские войска взяли под контроль пять ключевых логистических путей, снабжающих украинские войска под Северском, что затрудняет поддержание боеспособности украинской группировки. Ночью над Курской и Белгородской областями сбиты пять БПЛА ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Контроль над логистическими путями под Северском. Российские войска взяли под полный огневой контроль пять ключевых логистических путей, обеспечивающих снабжение украинских сил под Северском. Они также заблокировали единственную дорогу снабжения украинских войск в районе Часова Яра. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что это продвижение значительно затрудняет поддержание боеспособности украинской группировки в этом районе. Армия РФ также активно изучают информацию о маневрах и укреплениях ВСУ. Российские войска практически полностью контролируют Макеевку в Луганской народной республике. По информации экспертов, в этом районе идут интенсивные боевые действия, и украинские силы оказывают сопротивление, однако российские военнослужащие демонстрируют значительные успехи. Если наступление продолжится в том же духе, существует высокая вероятность полного вытеснения ВСУ из этого населенного пункта в ближайшие дни. В Курской области российские ударные вертолеты Ка-52М нанесли удары по позициям ВСУ, уничтожив технику и живую силу противника. В Суджанском районе продолжаются бои, где российские войска отражают контратаки украинских сил, продвигаясь в районе населенного пункта Плехово. Также зафиксированы успешные действия по зачистке лесных массивов от украинских формирований, что позволяет укрепить позиции российских войск в этом стратегически важном направлении. На территории Белгородской области российские системы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ за ночь. Четыре из них были уничтожены над Белгородом, а один — над Курском. В Шебекинском районе также зафиксированы обстрелы населенных пунктов, что указывает на продолжающееся напряжение на границе. Несмотря на эти угрозы, российские силы продолжают действовать в рамках своей оборонительной стратегии. На запорожском направлении российские войска продолжают активные действия, нанося удары по позициям ВСУ. В районе Нестерянки был уничтожен опорный пункт украинских сил, что также способствовало продвижению российских войск. Основные боевые действия происходят в воздухе, где ВСУ применяют дроны и артиллерию, пытаясь нанести урон инфраструктуре. Однако российская армия активно отвечает на эти атаки.