Старинную усадьбу в центре Екатеринбурга лишили статуса, защищающего от сноса

Усадьбу Топоркова в центре Екатеринбурга лишили статуса памятника

30 сентября 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что усадьба «не связана с важными историческими событиями» Фото: Размик Закарян © URA.RU Историко-культурная экспертиза отказалась включать участок и дом Топоркова в Екатеринбурге в государственный реестр объектов культурного наследия, так как участок «не связан с важными историческими событиями». Документ опубликован на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. «Объект не является значимым элементом объемно-пространственной и планировочной структуры улицы Чернышевского. Облик не отражает основные стилевые и конструктивные особенности исторической застройки улицы конца XIX — начала XX века, вследствие чего объект не обладает архитектурно-градостроительной ценностью», — следует из экспертизы. Историки отмечают, что у здания отсутствуют уникальные или отличительные черты, которые бы выделялись из городской архитектуры. Дом Топоркова 1888 года постройки начали сносить в конце января 2024-го, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание в 2019 году. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили. Владельцами объекта являются компании «Стройтех» и «Экосистема-СМБ» (часть второй принадлежит экс-руководителю турагентств «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA Максиму Пузанкову). Бизнесмен требует передать активы совладельцев своей организации. По его иску на участок и здание 9 сентября был наложен арест. Сам же Пузанков сейчас находится в розыске в рамках дела Анастасии Чернецкой, а его счета под арестом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Историко-культурная экспертиза отказалась включать участок и дом Топоркова в Екатеринбурге в государственный реестр объектов культурного наследия, так как участок «не связан с важными историческими событиями». Документ опубликован на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. «Объект не является значимым элементом объемно-пространственной и планировочной структуры улицы Чернышевского. Облик не отражает основные стилевые и конструктивные особенности исторической застройки улицы конца XIX — начала XX века, вследствие чего объект не обладает архитектурно-градостроительной ценностью», — следует из экспертизы. Историки отмечают, что у здания отсутствуют уникальные или отличительные черты, которые бы выделялись из городской архитектуры. Дом Топоркова 1888 года постройки начали сносить в конце января 2024-го, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание в 2019 году. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили. Владельцами объекта являются компании «Стройтех» и «Экосистема-СМБ» (часть второй принадлежит экс-руководителю турагентств «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA Максиму Пузанкову). Бизнесмен требует передать активы совладельцев своей организации. По его иску на участок и здание 9 сентября был наложен арест. Сам же Пузанков сейчас находится в розыске в рамках дела Анастасии Чернецкой, а его счета под арестом.