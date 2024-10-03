Новый прокурор, дискуссии о квадроберах, стрельба по котам: события на Ямале 3 октября

На Ямале стало опасно отпускать котов на самовыгул
В ЯНАО назначили окружного прокурора, чиновники Нового Уренгоя рассуждают о квадроберах, а в Губкинском отстреливают домашних котов. Об этих и других событиях на Ямале — в подборке URA.RU.
- Президент РФ Владимир Путин назначил новым прокурором ЯНАО Дмитрия Коноша. Указ о назначении подписан третьего октября.
- Заместитель главы Нового Уренгоя Оксана Мурашко высказалась о поведении детей-квадроберов.
- Уволенная по утрате доверия экс-сотрудница департамента имущественных отношений ЯНАО Динара Ниясова сообщила, что ее уволили, потому что она стремилась оспорить решения руководства в судах. По ее мнению, увольнение было незаконным, и она будет добиваться его отмены в кассационной инстанции.
- Директор гимназии города Лабытнанги Дмитрий Иванов стал первым кандидатом в конкурсе на пост главы города.
- Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам лета 2024 года. Ямало-Ненецкий АО занял далеко не первое место.
- С января по сентябрь текущего года на Ямале было зарегистрировано 4103 случая заболевания пневмонией. По сравнению с 2023 годом показатель заболеваемости стал выше на 97,5%. В настоящее время также наблюдаются вспышки заболевания, учеников некоторых школ перевели на дистанционное обучение.
- В отдаленном микрорайоне Губкинского домашний кот вернулся с ночной прогулки с двумя пулевыми ранениями.
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