Частные сады Тюмени поднимут плату за посещение

Частные детские сады Тюмени поднимут цены на свои услуги. Об этом URA.RU рассказали администраторы учреждений. Рост составит 8-9%.
«С января у нас ожидается повышение стоимости. Вместо 23 000 пребывание на полный день подорожает до 25 000», — сообщили в одном из частных центров Тюмени.
В другой сети детских садов подтвердили информацию и повышении стоимости. Там цена с нового года увеличится сразу на 10%. Там уточнили, что удорожание обусловлено ежегодной инфляцией.
Средняя стоимость пребывания в частных садах Тюмени составляет 18 тысяч рублей в месяц. Это цена рассчитана на полный день.
Ранее агентство писало о том, что муниципальные сады Тюмени с 1 октября поднимут плату. Согласно постановлению администрации, стоимость вырастет с 3 500 до 3 900 рублей.
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