07 октября 2024

Частные сады Тюмени поднимут плату за посещение

© Служба новостей «URA.RU»
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Частные сады изменят стоимость на 10%
Частные сады изменят стоимость на 10% Фото:

Частные детские сады Тюмени поднимут цены на свои услуги. Об этом URA.RU рассказали администраторы учреждений. Рост составит 8-9%.

«С января у нас ожидается повышение стоимости. Вместо 23 000 пребывание на полный день подорожает до 25 000», — сообщили в одном из частных центров Тюмени.

В другой сети детских садов подтвердили информацию и повышении стоимости. Там цена с нового года увеличится сразу на 10%. Там уточнили, что удорожание обусловлено ежегодной инфляцией.

Средняя стоимость пребывания в частных садах Тюмени составляет 18 тысяч рублей в месяц. Это цена рассчитана на полный день.

Ранее агентство писало о том, что муниципальные сады Тюмени с 1 октября поднимут плату. Согласно постановлению администрации, стоимость вырастет с 3 500 до 3 900 рублей.

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Частные детские сады Тюмени поднимут цены на свои услуги. Об этом URA.RU рассказали администраторы учреждений. Рост составит 8-9%. «С января у нас ожидается повышение стоимости. Вместо 23 000 пребывание на полный день подорожает до 25 000», — сообщили в одном из частных центров Тюмени. В другой сети детских садов подтвердили информацию и повышении стоимости. Там цена с нового года увеличится сразу на 10%. Там уточнили, что удорожание обусловлено ежегодной инфляцией. Средняя стоимость пребывания в частных садах Тюмени составляет 18 тысяч рублей в месяц. Это цена рассчитана на полный день. Ранее агентство писало о том, что муниципальные сады Тюмени с 1 октября поднимут плату. Согласно постановлению администрации, стоимость вырастет с 3 500 до 3 900 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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