Курганский губернатор Шумков обратился к водителям из-за погоды

Губернатор Шумков: на дорогах Курганской области будет сложная обстановка
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Визит Силуанова. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков попросил водителей быть осторожными во время снегопада и гололеда Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил водителей беречь себя и близких во время непогоды. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. В Курганской области прогнозируются мокрый снег, гололед и метель.

«Погода резко меняется. Будет снег, гололед и сложная дорожно-транспортная обстановка. Берегите себя и своих близких», — написал Шумков в своем telegram-канале.

В Курганской области в ближайшие сутки ожидаются мокрый снег, метель и гололед. МЧС призывает граждан соблюдать осторожность, своевременно заменить летнюю резину на зимнюю, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и не превышать скоростные ограничения.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил водителей беречь себя и близких во время непогоды. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. В Курганской области прогнозируются мокрый снег, гололед и метель. «Погода резко меняется. Будет снег, гололед и сложная дорожно-транспортная обстановка. Берегите себя и своих близких», — написал Шумков в своем telegram-канале. В Курганской области в ближайшие сутки ожидаются мокрый снег, метель и гололед. МЧС призывает граждан соблюдать осторожность, своевременно заменить летнюю резину на зимнюю, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и не превышать скоростные ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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