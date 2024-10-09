Курганский губернатор Шумков обратился к водителям из-за погоды

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил водителей беречь себя и близких во время непогоды. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. В Курганской области прогнозируются мокрый снег, гололед и метель.
«Погода резко меняется. Будет снег, гололед и сложная дорожно-транспортная обстановка. Берегите себя и своих близких», — написал Шумков в своем telegram-канале.
В Курганской области в ближайшие сутки ожидаются мокрый снег, метель и гололед. МЧС призывает граждан соблюдать осторожность, своевременно заменить летнюю резину на зимнюю, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и не превышать скоростные ограничения.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил водителей беречь себя и близких во время непогоды. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. В Курганской области прогнозируются мокрый снег, гололед и метель. «Погода резко меняется. Будет снег, гололед и сложная дорожно-транспортная обстановка. Берегите себя и своих близких», — написал Шумков в своем telegram-канале. В Курганской области в ближайшие сутки ожидаются мокрый снег, метель и гололед. МЧС призывает граждан соблюдать осторожность, своевременно заменить летнюю резину на зимнюю, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и не превышать скоростные ограничения.