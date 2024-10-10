10 октября 2024

На трассе Тюмень — Омск лоб в лоб столкнулись две фуры. Видео

Момент столкновения большегрузов на трассе Тюмень — Омск попал на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства ДТП выясняются
Обстоятельства ДТП выясняются Фото:

На трассе Тюмень — Омск произошло столкновение двух фур. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области. Момент ДТП попал на видео.

«Сегодня около 09:25 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Крутинском районе. Предварительно установлено, что водитель большегруза „Сани“ в районе 395 километра автодороги Тюмень-Омск выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Донгфенг“», — сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, как после столкновения фуры загорелись. Оба водителя получили травмы и достелены в больницу. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

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На трассе Тюмень — Омск произошло столкновение двух фур. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области. Момент ДТП попал на видео. «Сегодня около 09:25 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Крутинском районе. Предварительно установлено, что водитель большегруза „Сани“ в районе 395 километра автодороги Тюмень-Омск выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Донгфенг“», — сообщили в ведомстве. На кадрах видно, как после столкновения фуры загорелись. Оба водителя получили травмы и достелены в больницу. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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