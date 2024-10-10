На трассе Тюмень — Омск произошло столкновение двух фур. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области. Момент ДТП попал на видео.
«Сегодня около 09:25 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Крутинском районе. Предварительно установлено, что водитель большегруза „Сани“ в районе 395 километра автодороги Тюмень-Омск выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Донгфенг“», — сообщили в ведомстве.
На кадрах видно, как после столкновения фуры загорелись. Оба водителя получили травмы и достелены в больницу. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
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