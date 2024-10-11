На курганской трассе 22-летний водитель погиб в ДТП с большегрузом

11 октября 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с большегрузом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кетовском округе Курганской области 22-летний водитель не справился с управлением и погиб, столкнувшись с большегрузом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Toyota, совершая обгон, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Shacman под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла на трассе Курган — Шадринск — Екатеринбург. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кетовском округе Курганской области 22-летний водитель не справился с управлением и погиб, столкнувшись с большегрузом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Toyota, совершая обгон, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Shacman под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла на трассе Курган — Шадринск — Екатеринбург. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.