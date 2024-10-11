На курганской трассе 22-летний водитель погиб в ДТП с большегрузом

В Кетовском округе Курганской области 22-летний водитель не справился с управлением и погиб, столкнувшись с большегрузом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Toyota, совершая обгон, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Shacman под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла на трассе Курган — Шадринск — Екатеринбург. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
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В Кетовском округе Курганской области 22-летний водитель не справился с управлением и погиб, столкнувшись с большегрузом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Toyota, совершая обгон, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Shacman под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла на трассе Курган — Шадринск — Екатеринбург. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.