Алаудинов: ВСУ из Курской области либо сбегут, либо окажутся в котле

15 октября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Алаудинов заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить из-за активного освобождения ВС РФ населенных пунктов в Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ На курском направлении оборона ВСУ может рухнуть в течение месяца из-за активных действий и продвижения армии России. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «[Противник] будет вынужден бежать, либо может оказаться в котле. <…> Я так думаю, что в течение месяца мы реально увидим фронт противника, который рухнул уже», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live». Командир «Ахмата» отметил, что освобожденные российскими подразделениями населенные пункты в Курской области дают основания полагать, что ВСУ могут быть вынуждены перейти к отступлению. Он также подчеркнул, что события на фронте и продвижение подразделений Минобороны РФ по всем направлениям открывают перед ВС РФ серьезные и масштабные перспективы. Ранее Апти Алаудинов сообщил, что на курском направлении ВС РФ освободили около половины территории региона, ранее занятой украинскими войсками. Он также отметил, что на курском направлении было уничтожено значительное количество военной техники западного производства, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На курском направлении оборона ВСУ может рухнуть в течение месяца из-за активных действий и продвижения армии России. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «[Противник] будет вынужден бежать, либо может оказаться в котле. <…> Я так думаю, что в течение месяца мы реально увидим фронт противника, который рухнул уже», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live». Командир «Ахмата» отметил, что освобожденные российскими подразделениями населенные пункты в Курской области дают основания полагать, что ВСУ могут быть вынуждены перейти к отступлению. Он также подчеркнул, что события на фронте и продвижение подразделений Минобороны РФ по всем направлениям открывают перед ВС РФ серьезные и масштабные перспективы. Ранее Апти Алаудинов сообщил, что на курском направлении ВС РФ освободили около половины территории региона, ранее занятой украинскими войсками. Он также отметил, что на курском направлении было уничтожено значительное количество военной техники западного производства, передает «Национальная служба новостей».