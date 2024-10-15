ВС РФ освободили две трети территории Торецка

Российские военные освободили больше трети территорий Торецка (украинское название — Дзержинска) в Донецкой Народной Республике от ВСУ. Также ВС РФ в регионе выбивают противника из многоэтажек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Больше двух третей территории города Дзержинска (Торецк) в ДНР уже освобождено», — заявил Пушилин в эфире программы СоловьевLive, отметив, что ВС РФ выбивают противника из многоэтажных домов и продвигаются по линии фронта в регионе. Соответствующее заявление Владимир Соловьев опубликовал в своем
Ранее Денис Пушилин лично приехал к военнослужащим ВС РФ, осуществляющим наступление на Торецк. В ходе визита он подчеркнул прогресс российских подразделений, которые продвигаются вперед как днем, так и ночью. В своем сообщении он упомянул военнослужащего с позывным «Остап», который вместе со своими бойцами участвует в операциях на донецком направлении.
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