ВС РФ освободили две трети территории Торецка

15 октября 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

ВС РФ успешно продвигаются на торецком направлении Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили больше трети территорий Торецка (украинское название — Дзержинска) в Донецкой Народной Республике от ВСУ. Также ВС РФ в регионе выбивают противника из многоэтажек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Новость по теме Где находится Торецк, на который наступает Россия и почему он важен для спецоперации «Больше двух третей территории города Дзержинска (Торецк) в ДНР уже освобождено», — заявил Пушилин в эфире программы СоловьевLive, отметив, что ВС РФ выбивают противника из многоэтажных домов и продвигаются по линии фронта в регионе. Соответствующее заявление Владимир Соловьев опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Денис Пушилин лично приехал к военнослужащим ВС РФ, осуществляющим наступление на Торецк. В ходе визита он подчеркнул прогресс российских подразделений, которые продвигаются вперед как днем, так и ночью. В своем сообщении он упомянул военнослужащего с позывным «Остап», который вместе со своими бойцами участвует в операциях на донецком направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили больше трети территорий Торецка (украинское название — Дзержинска) в Донецкой Народной Республике от ВСУ. Также ВС РФ в регионе выбивают противника из многоэтажек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Больше двух третей территории города Дзержинска (Торецк) в ДНР уже освобождено», — заявил Пушилин в эфире программы СоловьевLive, отметив, что ВС РФ выбивают противника из многоэтажных домов и продвигаются по линии фронта в регионе. Соответствующее заявление Владимир Соловьев опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Денис Пушилин лично приехал к военнослужащим ВС РФ, осуществляющим наступление на Торецк. В ходе визита он подчеркнул прогресс российских подразделений, которые продвигаются вперед как днем, так и ночью. В своем сообщении он упомянул военнослужащего с позывным «Остап», который вместе со своими бойцами участвует в операциях на донецком направлении.