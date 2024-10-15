ВС РФ освободили две трети территории Торецка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, боевики, лес, война, подготовка, конфликт, вооруженные силы, тайга, бойцы, зеленка, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво
ВС РФ успешно продвигаются на торецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили больше трети территорий Торецка (украинское название — Дзержинска) в Донецкой Народной Республике от ВСУ. Также ВС РФ в регионе выбивают противника из многоэтажек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Новость по теме
Где находится Торецк, на который наступает Россия и почему он важен для спецоперации

«Больше двух третей территории города Дзержинска (Торецк) в ДНР уже освобождено», — заявил Пушилин в эфире программы СоловьевLive, отметив, что ВС РФ выбивают противника из многоэтажных домов и продвигаются по линии фронта в регионе. Соответствующее заявление Владимир Соловьев опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее Денис Пушилин лично приехал к военнослужащим ВС РФ, осуществляющим наступление на Торецк. В ходе визита он подчеркнул прогресс российских подразделений, которые продвигаются вперед как днем, так и ночью. В своем сообщении он упомянул военнослужащего с позывным «Остап», который вместе со своими бойцами участвует в операциях на донецком направлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные освободили больше трети территорий Торецка (украинское название — Дзержинска) в Донецкой Народной Республике от ВСУ. Также ВС РФ в регионе выбивают противника из многоэтажек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Больше двух третей территории города Дзержинска (Торецк) в ДНР уже освобождено», — заявил Пушилин в эфире программы СоловьевLive, отметив, что ВС РФ выбивают противника из многоэтажных домов и продвигаются по линии фронта в регионе. Соответствующее заявление Владимир Соловьев опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Денис Пушилин лично приехал к военнослужащим ВС РФ, осуществляющим наступление на Торецк. В ходе визита он подчеркнул прогресс российских подразделений, которые продвигаются вперед как днем, так и ночью. В своем сообщении он упомянул военнослужащего с позывным «Остап», который вместе со своими бойцами участвует в операциях на донецком направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...