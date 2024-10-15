15 октября 2024

Тюменец без штанов и трусов напугал детей в одном из дворов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция проверяет информацию об инциденте
Полиция проверяет информацию об инциденте Фото:

В Тюмени мужчина разгуливал без штанов и нижнего белья во дворе на улице Республики. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. По их словам, неизвестный напугал детей.

«Республики, дом 182. Мужчина без одежды, только носки и мастерка. Звал какого-то братана. Детей напугал», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Данный дом находится вблизи одного из детских садов. В полиции URA.RU сообщили, что размещенная в интернете информация проверяется. 

Обнаженный мужчина напугал детей
Обнаженный мужчина напугал детей
Фото:

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В Тюмени мужчина разгуливал без штанов и нижнего белья во дворе на улице Республики. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. По их словам, неизвестный напугал детей. «Республики, дом 182. Мужчина без одежды, только носки и мастерка. Звал какого-то братана. Детей напугал», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Данный дом находится вблизи одного из детских садов. В полиции URA.RU сообщили, что размещенная в интернете информация проверяется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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