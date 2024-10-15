Полиция проверяет информацию об инциденте
В Тюмени мужчина разгуливал без штанов и нижнего белья во дворе на улице Республики. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. По их словам, неизвестный напугал детей.
«Республики, дом 182. Мужчина без одежды, только носки и мастерка. Звал какого-то братана. Детей напугал», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
Данный дом находится вблизи одного из детских садов. В полиции URA.RU сообщили, что размещенная в интернете информация проверяется.
Обнаженный мужчина напугал детей
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