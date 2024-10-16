Курганский перевозчик вернул рейсы до Половинского округа

Перевозчик ООО «ПАТП-4» возобновил рейс Половинное — Курган. Он начал действовать с 16 октября 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации Половинского округа.
«ООО „ПАТП-4“ сообщает, что с 16 октября возобновлен рейс Половинное — Курган. Время отправления с понедельника по субботу: 14:00. Следует через село Байдары. По воскресеньям автобус отправляется в 14:50 без заезда в село», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Сообщалось, что представители компании «ПАТП-4» отказались перевозить пассажиров из села Воскресенское в Курган. Организация могла заниматься перевозками на этом маршруте до 25 января 2025 года.
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