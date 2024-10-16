16 октября 2024

Курганский перевозчик вернул рейсы до Половинского округа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусное депо. Курган, салон автобуса, автобусы
Автобус будет ходить каждый день Фото:

Перевозчик ООО «ПАТП-4» возобновил рейс Половинное — Курган. Он начал действовать с 16 октября 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации Половинского округа.

«ООО „ПАТП-4“ сообщает, что с 16 октября возобновлен рейс Половинное — Курган. Время отправления с понедельника по субботу: 14:00. Следует через село Байдары. По воскресеньям автобус отправляется в 14:50 без заезда в село», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Сообщалось, что представители компании «ПАТП-4» отказались перевозить пассажиров из села Воскресенское в Курган. Организация могла заниматься перевозками на этом маршруте до 25 января 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перевозчик ООО «ПАТП-4» возобновил рейс Половинное — Курган. Он начал действовать с 16 октября 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации Половинского округа. «ООО „ПАТП-4“ сообщает, что с 16 октября возобновлен рейс Половинное — Курган. Время отправления с понедельника по субботу: 14:00. Следует через село Байдары. По воскресеньям автобус отправляется в 14:50 без заезда в село», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сообщалось, что представители компании «ПАТП-4» отказались перевозить пассажиров из села Воскресенское в Курган. Организация могла заниматься перевозками на этом маршруте до 25 января 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...