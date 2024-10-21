В Тюмени образовались восьмибалльные пробки. Скрин

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Ситуация на дорогах улучшится к 19:00
Ситуация на дорогах улучшится к 19:00 Фото:

В Тюмени водители встали в пробки в разных частях города. По данным сервиса 2ГИС, дорожные заторы оцениваются на восемь баллов из десяти.

«Тюмень, 18:30. Пробки — восемь баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Самые большие заторы наблюдаются на Объездной, улицах Челюскинцев, Республики, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, Монтажников, Пермякова, Алебашевской. Ситуация на дорогах улучшится к 19:00.

Сервис оценивают пробки на 8 баллов из 10
Сервис оценивают пробки на 8 баллов из 10
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В Тюмени водители встали в пробки в разных частях города. По данным сервиса 2ГИС, дорожные заторы оцениваются на восемь баллов из десяти. «Тюмень, 18:30. Пробки — восемь баллов», — указано на сайте 2ГИС. Самые большие заторы наблюдаются на Объездной, улицах Челюскинцев, Республики, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, Монтажников, Пермякова, Алебашевской. Ситуация на дорогах улучшится к 19:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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