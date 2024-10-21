Ситуация на дорогах улучшится к 19:00
В Тюмени водители встали в пробки в разных частях города. По данным сервиса 2ГИС, дорожные заторы оцениваются на восемь баллов из десяти.
«Тюмень, 18:30. Пробки — восемь баллов», — указано на сайте 2ГИС.
Самые большие заторы наблюдаются на Объездной, улицах Челюскинцев, Республики, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, Монтажников, Пермякова, Алебашевской. Ситуация на дорогах улучшится к 19:00.
Сервис оценивают пробки на 8 баллов из 10
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