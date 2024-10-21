Кто такой основной претендент на конкурс мэра Кургана Науменко

Основной претендент на пост главы Кургана и нынешний врип мэра Антон Науменко подал документы на участие в конкурсе. Ему прочат место градоначальника и считают способным чиновником, который выдержит ответственность на этой должности. URA.RU решило напомнить, чем известен Науменко.
Спортивная карьера
Прежде чем начать государственную службу, Науменко активно играл в хоккей, выступал в национальных первенствах и организовывал Ночную хоккейную лигу в Кургане. Он играл на одном поле с президентом РФ Владимиром Путиным.
В период с 2003 по 2006 год Антон Науменко был игроком ХК «Зауралье-2» в первой и второй лигах, а также провел одну игру за основной состав «Зауралья» в сезоне 2006-2007. После этого он продолжил свою карьеру в клубах других городов, включая ХК Рязань и ХК Саров, а также команды из Когалыма. В сезоне 2010/2011 он последний раз вышел на лед за вторую команду Кургана.
После завершения профессиональной карьеры Науменко стал организатором Ночной хоккейной лиги в Кургане. В 2019 году он участвовал в гала-матче фестиваля лиги, где играл вместе с президентом Путиным и забросил шайбу.
Карьера чиновника
В октябре 2019 года Науменко был назначен директором областной дирекции по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, а летом 2020 года перешел на руководящую должность в управлении по обеспечению деятельности правительства Курганской области. Согласно открытым источникам, Науменко занимал пост начальника в управлении по обеспечению деятельности правительства Курганской области. На этой должности он курировал обслуживание автопарка правительства, гостиницу «Зауралье», резиденцию губернатора на базе «Болдинцево», а также правительственные здания региона.
Во время руководства управлением Науменко прочили на пост руководителя управделами в аппарате правительства. Эта возможность обсуждали, когда первым заместителем губернатора была Оксана Куташи. В апреле 2024 года Науменко стал исполнять полномочия мэра Кургана. Сегодня, 21 октября, он подал документы на конкурс на место главы города.
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