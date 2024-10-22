Ночь, пророчество и смерть: как «Чикатило» убил 16-летнюю Дану из Каменска-Уральского. Фото, видео

Убийца 16-летней Даны из Каменска-Уральского выплатит миллионы ее семье

22 октября 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Эдуарда Голикова отправили в тюрьму на 21 год Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Свердловский областной суд отправил на 21 год за решетку Эдуарда Голикова, признав виновным в убийстве 16-летней студентки из Каменска-Уральского Даны. Также он выплатит по миллиону рублей ее родителям, трем братьям и сестре. В материале URA.RU вспоминаем историю, которая широко обсуждалась не только в регионе, но и во всей России — благодаря своей жуткой развязке, таинственности и пророческим словам, которые перед смертью произнесла юная девушка. Пророчество Дана была красивой юной девушкой Фото: соцсети В роковой вечер Дана возвращалась с последней электрички, на которой приехала из Екатеринбурга: там она поступила в педагогический колледж. Девушка была полна надежд и планов, мечтала, как снимет квартиру и будет учиться. В двенадцатом часу ночи она безлюдной улицей шла домой одна, опоздав на городской автобус. Дана была весела, общалась с друзьями, записывала видео, оставляла посты. Так, в одном из сообщений она попросила «не убивать и не насиловать» ее. Потом сняла на телефон бездомную собаку, сопроводив словами: «Вот и смерть моя пришла». Девушка шутила. Она и представить не могла, что слова ее окажутся пророческими. Смерть Тело девочки было найдено в овраге в лесу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тот вечер Дана домой не вернулась. По стечению обстоятельств ее мама с другими детьми была на даче. Вернувшись на следующее утро домой, она не обнаружила старшей дочери и забила тревогу. На поиски девочки вышли полиция и волонтеры. Через сутки исчезнувшая была найдена мертвой в овраге в лесополосе. Тогда следов насилия, в том числе и сексуального, на теле Даны поначалу не обнаружили. Следствие склонялось к мысли, что студентка умерла от наркотиков, но это должна была подтвердить или опровергнуть экспертиза. При этом сразу выяснилось, что телефон и документы девушки пропали. Велосипедист Дело дошло до суда во многом благодаря настойчивости отца Даны Фото: Илья Московец © URA.RU Пока шли экспертизы, Дану похоронили. Следствие топталось на месте, приоритетной версией по-прежнему называлось отравление неизвестным веществом. Отец девочки, Александр, не верил, что дочь употребила наркотики и от этого умерла. Он начал сам распутывать дело, ему помогали неравнодушные люди. Он по крупицам собрал записи с камер наблюдения, которые встретились на пути дочери в роковую ночь. На нескольких видео засветился и некий велосипедист, который следовал за Даной почти весь ее путь. Неизвестный мужчина то ехал сзади, то обгонял девушку, которая беспечно шла по пустынным местам. Кадры, на которых неизвестный мужчина безмолвно преследует юную девушку, выглядели жутко. Они просочились в СМИ, и журналисты обвинили следствие в бездействии и нежелании искать виновного. А тут подоспели и результаты экспертизы, которые свидетельствовали, что в крови Даны наркотиков не было. Задержание Мужчина на велосипеде преследовал Дану на пустынных улицах (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU После этого события закрутились с удвоенной скоростью. Тело девушки было эксгумировано, при повторном исследовании все же нашли следы насильственной смерти, а именно удушения. Первый провал криминалисты объяснили некими особенностями организма у юных людей, которые не позволили сразу установить причину смерти. Был найден и задержан и подозрительный велосипедист. Им оказался 31-летний местный житель, рабочий металлургического завода Эдуард Голиков. Он достаточно быстро признался в преступлении, показал место убийства и место, где закопал сотовый Даны и ее документы — примерно в километре от тела. Убийство Голиков сначала дал показания об убийстве, потом отказался от них Фото: Илья Московец © URA.RU Голиков рассказал, как было дело. В тот вечер он катался на велосипеде и заприметил симпатичную девушку, которая в одиночестве шла по улицам. Мужчина (он не женат и не состоит ни с кем в отношениях) захотел «подружиться» с девочкой. Сначала он следовал за ней на дистанции, потом обогнал и подкараулил в лесополосе, куда она свернула на тропинку. Там он схватил Дану за руку, уволок вглубь леса и попытался изнасиловать. У него не получилось: девушка активно сопротивлялась и звала по помощь. Боясь, что ее крики услышат, и опасаясь, что она сообщит обо всем полиции, Голиков 16-летнюю девочку задушил. «Я ей говорю: „Не кричите, девушка, успокойтесь“. А она все равно продолжала кричать. Я обхватил ее и повалил. Она лежала. Руки мои уже были на шее. Я всего лишь хотел предложить дружбу», — такие показания давал на следственном эксперименте он. Резонанс Об убийстве свердловчанки рассказывали многие СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU Впрочем, позже он от своих слов отказался, признав, что виновен лишь в краже телефона. Якобы девушка упала сама, возможно, ей стало плохо, а скорую он не вызвал, потому что не догадался. Ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям: «Покушение на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия», «Убийство с целью скрыть другое преступление» и «Кража с причинением значительного ущерба». Экспертиза признала его вменяемым. Историю Даны показали по федеральным каналам, например, на шоу Андрея Малахова. Один из знакомых в студии заявил, что в молодости у Голикова якобы было прозвище «Чикатило». Приезжали на съемки отец Даны и мать обвиняемого. Женщина была уверена, что сына оговорили. Она рассказывала, что Эдуард давно увлекается велоспортом, любит кататься по вечерам, а если и ехал за девушкой, то лишь потому, что боялся за нее и хотел проводить. Мнения общественности разделились, все ждали, что скажет суд. Суд Судья Павел Неретин озвучил приговор Фото: Илья Московец © URA.RU Он проходил в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение приговора. Корреспондентов сразу предупредили, что вопросы Голикову задавать нельзя: он не желает общаться с прессой. На приговор пришел и отец Даны, Александр. Там он впервые увидел убийцу своей дочери — тот же за весь процесс ни разу не посмотрел ему в глаза. Гособвинение просило для Голикова 22 года лишения свободы, однако суд назначил 21 год и один месяц тюрьмы. Кроме того, он должен выплатить родителям Даны и ее трем братьям и сестре по миллиону рублей морального вреда. Голиков выслушал приговор спокойно, хотя некоторые отметили, что у подсудимого подрагивали руки и колени. Выйдя из зала, отец Даны сказал, что назначенный убийце срок его удовлетворил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отправил на 21 год за решетку Эдуарда Голикова, признав виновным в убийстве 16-летней студентки из Каменска-Уральского Даны. Также он выплатит по миллиону рублей ее родителям, трем братьям и сестре. В материале URA.RU вспоминаем историю, которая широко обсуждалась не только в регионе, но и во всей России — благодаря своей жуткой развязке, таинственности и пророческим словам, которые перед смертью произнесла юная девушка. В роковой вечер Дана возвращалась с последней электрички, на которой приехала из Екатеринбурга: там она поступила в педагогический колледж. Девушка была полна надежд и планов, мечтала, как снимет квартиру и будет учиться. В двенадцатом часу ночи она безлюдной улицей шла домой одна, опоздав на городской автобус. Дана была весела, общалась с друзьями, записывала видео, оставляла посты. Так, в одном из сообщений она попросила «не убивать и не насиловать» ее. Потом сняла на телефон бездомную собаку, сопроводив словами: «Вот и смерть моя пришла». Девушка шутила. Она и представить не могла, что слова ее окажутся пророческими. В тот вечер Дана домой не вернулась. По стечению обстоятельств ее мама с другими детьми была на даче. Вернувшись на следующее утро домой, она не обнаружила старшей дочери и забила тревогу. На поиски девочки вышли полиция и волонтеры. Через сутки исчезнувшая была найдена мертвой в овраге в лесополосе. Тогда следов насилия, в том числе и сексуального, на теле Даны поначалу не обнаружили. Следствие склонялось к мысли, что студентка умерла от наркотиков, но это должна была подтвердить или опровергнуть экспертиза. При этом сразу выяснилось, что телефон и документы девушки пропали. Пока шли экспертизы, Дану похоронили. Следствие топталось на месте, приоритетной версией по-прежнему называлось отравление неизвестным веществом. Отец девочки, Александр, не верил, что дочь употребила наркотики и от этого умерла. Он начал сам распутывать дело, ему помогали неравнодушные люди. Он по крупицам собрал записи с камер наблюдения, которые встретились на пути дочери в роковую ночь. На нескольких видео засветился и некий велосипедист, который следовал за Даной почти весь ее путь. Неизвестный мужчина то ехал сзади, то обгонял девушку, которая беспечно шла по пустынным местам. Кадры, на которых неизвестный мужчина безмолвно преследует юную девушку, выглядели жутко. Они просочились в СМИ, и журналисты обвинили следствие в бездействии и нежелании искать виновного. А тут подоспели и результаты экспертизы, которые свидетельствовали, что в крови Даны наркотиков не было. После этого события закрутились с удвоенной скоростью. Тело девушки было эксгумировано, при повторном исследовании все же нашли следы насильственной смерти, а именно удушения. Первый провал криминалисты объяснили некими особенностями организма у юных людей, которые не позволили сразу установить причину смерти. Был найден и задержан и подозрительный велосипедист. Им оказался 31-летний местный житель, рабочий металлургического завода Эдуард Голиков. Он достаточно быстро признался в преступлении, показал место убийства и место, где закопал сотовый Даны и ее документы — примерно в километре от тела. Голиков рассказал, как было дело. В тот вечер он катался на велосипеде и заприметил симпатичную девушку, которая в одиночестве шла по улицам. Мужчина (он не женат и не состоит ни с кем в отношениях) захотел «подружиться» с девочкой. Сначала он следовал за ней на дистанции, потом обогнал и подкараулил в лесополосе, куда она свернула на тропинку. Там он схватил Дану за руку, уволок вглубь леса и попытался изнасиловать. У него не получилось: девушка активно сопротивлялась и звала по помощь. Боясь, что ее крики услышат, и опасаясь, что она сообщит обо всем полиции, Голиков 16-летнюю девочку задушил. «Я ей говорю: „Не кричите, девушка, успокойтесь“. А она все равно продолжала кричать. Я обхватил ее и повалил. Она лежала. Руки мои уже были на шее. Я всего лишь хотел предложить дружбу», — такие показания давал на следственном эксперименте он. Впрочем, позже он от своих слов отказался, признав, что виновен лишь в краже телефона. Якобы девушка упала сама, возможно, ей стало плохо, а скорую он не вызвал, потому что не догадался. Ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям: «Покушение на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия», «Убийство с целью скрыть другое преступление» и «Кража с причинением значительного ущерба». Экспертиза признала его вменяемым. Историю Даны показали по федеральным каналам, например, на шоу Андрея Малахова. Один из знакомых в студии заявил, что в молодости у Голикова якобы было прозвище «Чикатило». Приезжали на съемки отец Даны и мать обвиняемого. Женщина была уверена, что сына оговорили. Она рассказывала, что Эдуард давно увлекается велоспортом, любит кататься по вечерам, а если и ехал за девушкой, то лишь потому, что боялся за нее и хотел проводить. Мнения общественности разделились, все ждали, что скажет суд. Он проходил в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение приговора. Корреспондентов сразу предупредили, что вопросы Голикову задавать нельзя: он не желает общаться с прессой. На приговор пришел и отец Даны, Александр. Там он впервые увидел убийцу своей дочери — тот же за весь процесс ни разу не посмотрел ему в глаза. Гособвинение просило для Голикова 22 года лишения свободы, однако суд назначил 21 год и один месяц тюрьмы. Кроме того, он должен выплатить родителям Даны и ее трем братьям и сестре по миллиону рублей морального вреда. Голиков выслушал приговор спокойно, хотя некоторые отметили, что у подсудимого подрагивали руки и колени. Выйдя из зала, отец Даны сказал, что назначенный убийце срок его удовлетворил.